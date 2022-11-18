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Киноафиша Новости Фильм «Батя» продолжится за счет многосерийного сиквела и полнометражного спин-оффа

Фильм «Батя» продолжится за счет многосерийного сиквела и полнометражного спин-оффа

18 ноября 2022 11:13
Фильм «Батя» продолжится за счет многосерийного сиквела и полнометражного спин-оффа

Детали сюжета будущих проектов пока неизвестны.

Генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов заявил, что телеканал намерен выпустить продолжение своего популярного фильма «Батя» как в виде сериала, так и в виде полнометражного спин-оффа. Такими новостями руководитель поделился в свежем интервью для интернет-портала «Кино-Театр.ру»:

«В планах на 2024 год — продолжение фильма «Батя» в формате сериала и полного метра под рабочим названием «Дед».

Ранее ТНТ также адаптировал «Батю» под формат телешоу, проект получил название «Батя. Полная версия». Недавно сериал был удостоен нескольких наград фестиваля NYC Web Fest 2022: он получил призы в категориях «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший актер второго плана» (премии был удостоен Андрей Андреев) и «Лучшее продвижение проекта».

Оригинальная картина вышла на российские экраны в феврале прошлого года. Главные роли в ней исполнили Владимир Вдовиченков («Бригада»), Елена Лядова («Географ глобус пропил»), Стас Старовойтов («Стас») и Надежда Михалкова («Утомленные солнцем»).

В центре сюжета — молодой папа Максим (Старовойтов), который вечно занят на работе и почти не видит свою семью. Любые проблемы с детьми он предпочитает решать, покупая им новые игрушки и гаджеты. Однажды герой вместе с родными отправляется в большую автомобильную поездку, чтобы поздравить своего пожилого отца (Вдовиченков) с юбилеем. В пути он вспоминает свое детство, пришедшееся на суровые 90-е годы, и атмосферу, в которой по чисто советским методам его воспитывали родители.

Фото: Централ Партнершип
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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