Новое руководство Warner Bros сосредоточится на таких франшизах, как «Гарри Поттер» и «Супермен»

Директор компании заявил, что одновременных выпуск фильмов в кинотеатрах и на цифровых платформах был провальной идеей.

Президент и главный исполнительный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав провел разговор с инвесторами, в котором поделился своим видением будущего компании. Как передает Deadline, Заслав заявил, что намерен сосредоточиться на уже имеющихся в ее арсенале франшизах:

«Мы собираемся серьезно сосредоточиться на наших больших франшизах. У нас не было фильмов о Супермене уже 13 лет. У нас не было фильмов о Гарри Поттере уже 15 лет. Эти франшизы принесли Warner Bros. наибольшую прибыль за последние 25 лет».

В качестве положительного примера использования подобной стратегии Заслав отметил успехи сериала «Дом Дракона»:

«Дом Дракона», воспользовавшийся наработанной популярностью «Игры Престолов», — яркий пример грамотного использования такой стратегии. Также у нас в запасе остаются «Секс в большом городе» и даже «Властелин колец», мы все еще владеем правами на фильмы в рамках этой франшизы».

Также Заслав считает, что одновременной выпуск фильмов в кинотеатрах и на цифровых платформах был провальной идеей:

«Такой подход не работает для нас, судя по всем данным, которые мы сейчас имеем. Фильмы, которые мы запускаем эксклюзивно в кинотеатрах, работают значительно лучше с точки зрения внимания аудитории. А их выпуск на HBO Max никак не повысил показатели удержания или любви пользователей к сервису».

Кроме того, Заслав считает, что компании стоит больше внимания уделять и другим своим платформам:

«Все наши сериалы не обязательно должны быть представлены на HBO Max. У нас есть необыкновенный каталог контента, состоящий из 15–20 сериалов, которые регулярно смотрят зрители. В то же время у нас есть огромное количество проектов, которые просто теряются в общем ассортименте. Почему бы нам не разместить их на AVOD, Pluto или Tubi где они будут более востребованы?».

В конце своей речи исполнительный директор сказал, что основой для новой стратегии компании должно стать постоянное отслеживание того, какие ее проекты сработали, а какие — нет. Эта информация должна дать руководству четкое понимание того, как работать в будущем.