Сиквел спустя 40 лет: вышел трейлер семейной комедии «Рождественская история: Рождество»

Потоковый сервис HBO Max представил дебютный трейлер новогодней семейной комедии «Рождественская история: Рождество» — ностальгического сиквела фильма 1983 года. В продолжении ведущую роль вновь сыграл звезда оригинальной картины Питер Биллингсли.

События первой части разворачивались в 1940-х, а в центре сюжета был девятилетний мальчуган Ральфи Паркер (Биллингсли), мечтавший об идеальном рождественском подарке. Действие новой ленты стартует спустя несколько десятилетий — в 1970-х. Главный герой уже обзавелся собственной семьей и на праздники он возвращается к матери в дом детства на Кливленд-стрит. Отец протагониста уже умер, поэтому теперь ответственность за проведение торжества возложена именно на его плечи. Ральфи попытается организовать собственным детям по-настоящему волшебное Рождество, которое было у него когда-то. Герою предстоит повстречать старых друзей и оказаться во множестве комичных ситуаций.

Снял фильм Клэй Кэйтис, режиссер хитовго фэнтези Netflix «Рождественские хроники» и мультфильма «Angry Birds в кино». Над сценарием вместе с ним работали сам Биллингсли и Ник Шенк («Гран Торино», «Судья»). Все упомянутые входят также в команду исполнительных продюсеров наряду с Винсом Воном («Незваные гости»). В остальной каст вошли Зак Уорд, Эринн Хэйс, Скотт Шварц, Джули Хэгерти, Йен Петрелла, Р.Д. Робб, Марк Арнольд, Марианна Станичева и Х.Р. Эспосито.

Релиз фильма на стриминге состоится 17 ноября.