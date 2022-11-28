Юрий Стоянов берет под опеку девочку в трейлере второго сезона «Вампиров средней полосы»

Главные герои снова окажутся под подозрением и будут защищать ребенка.

Онлайн-кинотеатр START опубликовал полноценный трейлер второго сезона многосерийной мистической комедии «Вампиры средней полосы». В представленном ролике обрисовали новую угрозу, с которой столкнется клыкастое семейство многоуважаемого персонажа Юрия Стоянова.

Действие свежих эпизодов развернется летом. Вампирская братия Святослава Вернидубовича (Стоянов) снова окажется под прицелом из-за череды загадочных смертей в Подмосковье. В этой связи им придется взаимодействовать с новым хранителем Костей (Дмитрий Лысенков). Пытаясь докопаться до сути, добропорядочные кровососы возьмут под свою надежную опеку маленькую девочку, являющуюся ценным свидетелем. Ситуацию осложняет тот факт, что за ребенком кто-то охотится.

В актерский состав второго сезона также вошли Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Анастасия Стежко, Ева Смирнова, Лукерья Ильяшенко, Татьяна Догилева, Андрей Соколов, Екатерина Ланн, Дмитрий Мальцев, Вита Корниенко, Артем Федотов, Павел Харланчук, Игорь Хрипунов и другие. Постановкой эпизодов на этот раз занимался Дмитрий Грибанов («Два холма»), сменивший на данной должности Антона Маслова. Творческим куратором по-прежнему выступает Алексей Акимов.

Необычная семья из Смоленска вновь соберется вместе 13 декабря.