По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе

Фильмы и сериалы про школьников и их будни, кажется, существовали во все времена. Наблюдать за изменением поколений интересно как их представителям, так и тем, кто уже давно получил аттестат и отгулял выпускной. Предлагаем вам 10 сериалов, за просмотром которых вам точно не будет скучно!

Особенностью этого сериала является его история. Более пятнадцати лет назад ныне широко известный писатель Джон Грин («Виноваты звезды», «Бумажные города») выпустил роман о герое по имени Майлз Холтер, который переезжает в частную школу Калвер-Крик, встречает там новых друзей и переживает, возможно, одну из самых страшных трагедий в своей жизни. В Штатах это произведение считается классикой американской подростковой литературы. Книга даже вошла в программу некоторых школ, а также была награждена ежегодной премией Майкла Л. Принца «Американской библиотечной ассоциации». Несмотря на то, что права на экранизацию книги были проданы практически сразу, «В поисках Аляски» так и не стал фильмом или сериалом. Спустя годы продюсеры вновь обратили внимание на потенциал произведения и в буквальном смысле вернулись в прошлое — сериальный Майлз Холтер (все так же живет в 2005 году, звонит родителям из телефонной будки, слушает The Killers и разговаривает давно забытыми цитатами нулевых. Если вы хотите погрузиться в прошлое, но «Хорошо быть тихоней» и «Джуно» уже выучены наизусть, то «В поисках Аляски» — идеальный выбор.

Старшеклассник Илья с модной и звучной фамилией Майер (Алексей Лукин) с ранних лет жил и учился в Лондоне, но, когда у его матери возникают сложности на работе, сыну приходится расстаться с красивой жизнью и начать искать друзей в обычной московской школе. Поначалу у Ильи не особенно получается стать частью компании, но когда его одноклассница Ира (Иванка Осина-Фридман) решает покинуть школу из-за буллинга, парень вступается за новую знакомую и доказывает окружающим, что они не правы. Подобное поведение не остается незамеченным — местный кинематографист Валера (Егор Мухин) предлагает Илье бизнес-проект. Вместе они открывают ток-шоу Late Night School, где подростки могут не бояться обсуждать секс, отношения с родителями, сложности в общении со сверстниками и все то, о чем они раньше могли только молчать. Главные роли исполнили Алексей Лукин, Мария Миронова, Артем Ткаченко, Павел Табаков, Иванка Осина-Фридман, Егор Мухин, Алиса Тарасенко. «Лэйт Найт Скул» стал сериальным дебютом молодой постановщицы Ники Яковлевой. Ранее она успела снять короткометражные фильмы «Говорят», «Фемида» и «Цех».

Осенью 2021 года список сериалов про школу пополнился перезапуском культовой «Сплетницы» — популярного телепроекта 2000-х. По сюжету, после финального эпизода шестого сезона оригинального проекта прошло девять лет. Сменилось несколько поколений, но история Серены, Блэр, Нэйта и Чака не забыта, а легенды о загадочной «сплетнице» продолжают наводнять коридоры. Несмотря на то, что оригинальный веб-сайт, где можно было прочитать самые актуальные сплетни Верхнего Ист-Сайда, давно закрылся, масштабное распространение социальных сетей привело в мир скандалов и интриг новую «сплетницу», которая, впрочем, снова говорит голосом Кристен Белл. Режиссером перезапуска стала Карина Эванс, снимавшая в прошлом клипы для рэпера Дрейка. Художником по костюмам был назначен Эрик Даман, который ранее работал на съемочной площадке популярного сериала «Секс в большом городе» и лично подбирал все образы для героинь.

«Закрытая школа» — один из самых популярных мистических триллеров отечественного производства. Съемки проекта проходили в старинной подмосковной усадьбе Середниково и ее окрестностях, где когда-то проводил свои летние каникулы юный Михаил Лермонтов. Неудивительно, что пейзаж в сериале зачастую завораживал не меньше, чем сюжетные линии — от масштабов усадьбы и манящего темного леса вокруг невозможно отвести взгляд. Главные герои сериала — ученики элитного интерната. По вечерам они рассказывают друг другу страшные легенды о лесе, странных существах и бесследно исчезнувших людях, но однажды им придется лично столкнуться с причинами, порождающими эти рассказы. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Татьяна Васильева, Антон Хабаров и Татьяна Космачева.

Ривердейл

«Ривердейл» основан на комиксах Archie Comics и рассказывает жизни главных персонажей оригинального издания: рыжеволосого Арчи Эндрюса и его друзей. Многосерийная драма была написана креативным директором Archie Comics Роберто Агирре-Сакаса и спродюсирована компаниями Warner Brothers Studios и BerlantiProductions. На протяжении всех сезонов сериал не устает упражняться в кинематографических отсылках, оставляя их как в кадрах, так и в репликах героев или в названиях эпизодов, что говорит о большой любви создателей к миру кино. Рассказчиком этой полу детективной, полу мистической истории является единственный на момент выхода первого эпизода профессиональный актер – Коул Спроус, сыгравший роль Джагхеда Джонса. Эта роль стала для него первой после перерыва в актерской карьере ради завершения обучения в Нью-Йоркском университете.

Осенью 2020 года состоялась премьера напряженного многосерийного детектива Оксаны Барковской и Ирины Гурьяновой «Новенький», основанного на реальных событиях. Главную роль исполнил молодой, но уже широко известный актер Глеб Калюжный («14+», «Аутло», «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы»). История первого сезона частично основана на таинственном исчезновении 16-летнего Владислава Бахова из города Демидов, который отправился на вечеринку в честь дня рождения приятеля и бесследно пропал, а его тело было найдено лишь спустя почти восемь месяцев. Несмотря на сильную детективную составляющую, сериал также пытается уделить достаточно внимания таким важным темам как подростковая жестокость, буллинг и разного вида зависимости. Съемки первого сезона проходили в Калязине, а в эпизодических ролях даже были задействованы местные жители, в том числе школьники и участники театральной студии.

В начале нулевых сериал «Молокососы» был справедливо признан настоящим гимном поколения, а их герои — прототипами реальных подростков современной Британии, бросающих вызов сознательному миру и любым признакам взросления. Шоу достаточно реалистично, но все же с некоторым флером романтизации, показывает жизнь школьников, напрямую затрагивая такие вопросы, как проблемные семьи, психические расстройства, сексуальная идентификация, алкогольная и наркотическая зависимость, болезни и смерть. «Молокососы» были созданы сценаристами Брайаном Элсли и Джейми Бриттеном, а их герои менялись каждые два сезона — в результате сериал завершился после подведения итогов заключительного, третьего поколения. Среди главных актеров: Кая Скоделарио, Джозеф Демпси, Майк Бэйли, Эйприл Пирсон, Митч Хьюер, Николас Холт, Ларисса Уилсон, Дев Патель, Олли Барбьери и Люк Паскуалино.

Сериал «Поколение» посвящен ученикам старших классов, которые, как и все, влюбляются, ругаются с родителями, а иногда пытаются разобраться с собственной гендерной и сексуальной идентичностью и/или страдают от различных зависимостей. Авторами сериала являются 18-летняя Зельда Барнц и ее отец Дэниел Барнц. По их словам, идея проекта возникла из обычного разговора во время ужина, в ходе которого между ними обнаружились очевидные отличия во взглядах на жизнь. Отец и дочь осознали, как непросто может быть найти общий язык людям, принадлежащим разным поколениям. В первую очередь Зельда обращалась к собственному опыту, однако сериал сложно назвать личной историей — настолько он яркий и многогранный. Кроме семьи Барнц, над сериалом также работала талантливая Лена Данэм — режиссер, сценарист и звезда комедийного сериала «Девчонки».

Марион и Марит — лучший дуэт в команде по синхронному плаванию в местной норвежской школе. Они проводят все время вместе, не представляя жизни друг без друга. У подруг давно сформировался план на жизнь: закончить школу, получить стипендию и уехать учиться в Майами. Череда неправильно принятых решений и случайностей приводят Марион и Марит к краху, доказывая, что ничего нельзя добиться, если ставить популярность выше дружбы и отдавать предпочтение тусовкам, нежели тяжелому труду во имя будущего. Началом катастрофы становится роковая ночь, когда в сети появляется откровенное видео с участием Марион. Она не может остановить травлю в свою сторону, но и не может найти обидчика, выложившего запись. К расследованию подключается одноклассница Марион Фанни — у нее много своих тайн, и, возможно, она преследует собственные цели, помогая девушке. Но какую же сторону примет Марит? Откажется от подруги ради успешной карьеры или пойдет вместе с ней ко дну? Режиссером сериала стала Мари Кристиансен («Девочка с амбициями»).

Элита

Las Encinas — элитная частная школа, где, как правило, обучаются только дети из состоятельных семей. Однажды трое учеников государственной испанской школы получают особую стипендию, которая позволяет им перевестись в Las Encinas и навсегда изменить свою жизнь. Надя (Мина Эль-Хаммани) — умная и строгая девушка из мусульманской семьи, Самюэль (Итзан Эскамилья) — скромный и всегда готовый прийти на помощь, а Кристиан (Мигель Эрран) — бесстрашный любитель приключений. До перевода в элитную школу троица едва ли замечала друг друга, но теперь они решили держаться друг друга. И все же основной сюжетной линией является вовсе не адаптация среднего класса внутри элиты, а расследование загадочного убийства, произошедшего в стенах школы. Следователи подозревают всех, впрочем, как и зрители, ведь ложь и предательство тут так же популярны, как и любовь.

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