По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе
Фильмы и сериалы про школьников и их будни, кажется, существовали во все времена. Наблюдать за изменением поколений интересно как их представителям, так и тем, кто уже давно получил аттестат и отгулял выпускной. Предлагаем вам 10 сериалов, за просмотром которых вам точно не будет скучно!
В поисках Аляски
Особенностью этого сериала является его история. Более пятнадцати лет назад ныне широко известный писатель Джон Грин («Виноваты звезды», «Бумажные города») выпустил роман о герое по имени Майлз Холтер, который переезжает в частную школу Калвер-Крик, встречает там новых друзей и переживает, возможно, одну из самых страшных трагедий в своей жизни. В Штатах это произведение считается классикой американской подростковой литературы. Книга даже вошла в программу некоторых школ, а также была награждена ежегодной премией Майкла Л. Принца «Американской библиотечной ассоциации». Несмотря на то, что права на экранизацию книги были проданы практически сразу, «В поисках Аляски» так и не стал фильмом или сериалом. Спустя годы продюсеры вновь обратили внимание на потенциал произведения и в буквальном смысле вернулись в прошлое — сериальный Майлз Холтер (все так же живет в 2005 году, звонит родителям из телефонной будки, слушает The Killers и разговаривает давно забытыми цитатами нулевых. Если вы хотите погрузиться в прошлое, но «Хорошо быть тихоней» и «Джуно» уже выучены наизусть, то «В поисках Аляски» — идеальный выбор.
Лэйт Найт Скул
Старшеклассник Илья с модной и звучной фамилией Майер (Алексей Лукин) с ранних лет жил и учился в Лондоне, но, когда у его матери возникают сложности на работе, сыну приходится расстаться с красивой жизнью и начать искать друзей в обычной московской школе. Поначалу у Ильи не особенно получается стать частью компании, но когда его одноклассница Ира (Иванка Осина-Фридман) решает покинуть школу из-за буллинга, парень вступается за новую знакомую и доказывает окружающим, что они не правы. Подобное поведение не остается незамеченным — местный кинематографист Валера (Егор Мухин) предлагает Илье бизнес-проект. Вместе они открывают ток-шоу Late Night School, где подростки могут не бояться обсуждать секс, отношения с родителями, сложности в общении со сверстниками и все то, о чем они раньше могли только молчать. Главные роли исполнили Алексей Лукин, Мария Миронова, Артем Ткаченко, Павел Табаков, Иванка Осина-Фридман, Егор Мухин, Алиса Тарасенко. «Лэйт Найт Скул» стал сериальным дебютом молодой постановщицы Ники Яковлевой. Ранее она успела снять короткометражные фильмы «Говорят», «Фемида» и «Цех».
Сплетница
Осенью 2021 года список сериалов про школу пополнился перезапуском культовой «Сплетницы» — популярного телепроекта 2000-х. По сюжету, после финального эпизода шестого сезона оригинального проекта прошло девять лет. Сменилось несколько поколений, но история Серены, Блэр, Нэйта и Чака не забыта, а легенды о загадочной «сплетнице» продолжают наводнять коридоры. Несмотря на то, что оригинальный веб-сайт, где можно было прочитать самые актуальные сплетни Верхнего Ист-Сайда, давно закрылся, масштабное распространение социальных сетей привело в мир скандалов и интриг новую «сплетницу», которая, впрочем, снова говорит голосом Кристен Белл. Режиссером перезапуска стала Карина Эванс, снимавшая в прошлом клипы для рэпера Дрейка. Художником по костюмам был назначен Эрик Даман, который ранее работал на съемочной площадке популярного сериала «Секс в большом городе» и лично подбирал все образы для героинь.
Закрытая школа
«Закрытая школа» — один из самых популярных мистических триллеров отечественного производства. Съемки проекта проходили в старинной подмосковной усадьбе Середниково и ее окрестностях, где когда-то проводил свои летние каникулы юный Михаил Лермонтов. Неудивительно, что пейзаж в сериале зачастую завораживал не меньше, чем сюжетные линии — от масштабов усадьбы и манящего темного леса вокруг невозможно отвести взгляд. Главные герои сериала — ученики элитного интерната. По вечерам они рассказывают друг другу страшные легенды о лесе, странных существах и бесследно исчезнувших людях, но однажды им придется лично столкнуться с причинами, порождающими эти рассказы. Главные роли исполнили Павел Прилучный, Татьяна Васильева, Антон Хабаров и Татьяна Космачева.
Ривердейл
«Ривердейл» основан на комиксах Archie Comics и рассказывает жизни главных персонажей оригинального издания: рыжеволосого Арчи Эндрюса и его друзей. Многосерийная драма была написана креативным директором Archie Comics Роберто Агирре-Сакаса и спродюсирована компаниями Warner Brothers Studios и BerlantiProductions. На протяжении всех сезонов сериал не устает упражняться в кинематографических отсылках, оставляя их как в кадрах, так и в репликах героев или в названиях эпизодов, что говорит о большой любви создателей к миру кино. Рассказчиком этой полу детективной, полу мистической истории является единственный на момент выхода первого эпизода профессиональный актер – Коул Спроус, сыгравший роль Джагхеда Джонса. Эта роль стала для него первой после перерыва в актерской карьере ради завершения обучения в Нью-Йоркском университете.
Новенький
Осенью 2020 года состоялась премьера напряженного многосерийного детектива Оксаны Барковской и Ирины Гурьяновой «Новенький», основанного на реальных событиях. Главную роль исполнил молодой, но уже широко известный актер Глеб Калюжный («14+», «Аутло», «Трудные подростки», «Вампиры средней полосы»). История первого сезона частично основана на таинственном исчезновении 16-летнего Владислава Бахова из города Демидов, который отправился на вечеринку в честь дня рождения приятеля и бесследно пропал, а его тело было найдено лишь спустя почти восемь месяцев. Несмотря на сильную детективную составляющую, сериал также пытается уделить достаточно внимания таким важным темам как подростковая жестокость, буллинг и разного вида зависимости. Съемки первого сезона проходили в Калязине, а в эпизодических ролях даже были задействованы местные жители, в том числе школьники и участники театральной студии.
Молокососы
В начале нулевых сериал «Молокососы» был справедливо признан настоящим гимном поколения, а их герои — прототипами реальных подростков современной Британии, бросающих вызов сознательному миру и любым признакам взросления. Шоу достаточно реалистично, но все же с некоторым флером романтизации, показывает жизнь школьников, напрямую затрагивая такие вопросы, как проблемные семьи, психические расстройства, сексуальная идентификация, алкогольная и наркотическая зависимость, болезни и смерть. «Молокососы» были созданы сценаристами Брайаном Элсли и Джейми Бриттеном, а их герои менялись каждые два сезона — в результате сериал завершился после подведения итогов заключительного, третьего поколения. Среди главных актеров: Кая Скоделарио, Джозеф Демпси, Майк Бэйли, Эйприл Пирсон, Митч Хьюер, Николас Холт, Ларисса Уилсон, Дев Патель, Олли Барбьери и Люк Паскуалино.
Поколение
Сериал «Поколение» посвящен ученикам старших классов, которые, как и все, влюбляются, ругаются с родителями, а иногда пытаются разобраться с собственной гендерной и сексуальной идентичностью и/или страдают от различных зависимостей. Авторами сериала являются 18-летняя Зельда Барнц и ее отец Дэниел Барнц. По их словам, идея проекта возникла из обычного разговора во время ужина, в ходе которого между ними обнаружились очевидные отличия во взглядах на жизнь. Отец и дочь осознали, как непросто может быть найти общий язык людям, принадлежащим разным поколениям. В первую очередь Зельда обращалась к собственному опыту, однако сериал сложно назвать личной историей — настолько он яркий и многогранный. Кроме семьи Барнц, над сериалом также работала талантливая Лена Данэм — режиссер, сценарист и звезда комедийного сериала «Девчонки».
Удали меня
Марион и Марит — лучший дуэт в команде по синхронному плаванию в местной норвежской школе. Они проводят все время вместе, не представляя жизни друг без друга. У подруг давно сформировался план на жизнь: закончить школу, получить стипендию и уехать учиться в Майами. Череда неправильно принятых решений и случайностей приводят Марион и Марит к краху, доказывая, что ничего нельзя добиться, если ставить популярность выше дружбы и отдавать предпочтение тусовкам, нежели тяжелому труду во имя будущего. Началом катастрофы становится роковая ночь, когда в сети появляется откровенное видео с участием Марион. Она не может остановить травлю в свою сторону, но и не может найти обидчика, выложившего запись. К расследованию подключается одноклассница Марион Фанни — у нее много своих тайн, и, возможно, она преследует собственные цели, помогая девушке. Но какую же сторону примет Марит? Откажется от подруги ради успешной карьеры или пойдет вместе с ней ко дну? Режиссером сериала стала Мари Кристиансен («Девочка с амбициями»).
Элита
Las Encinas — элитная частная школа, где, как правило, обучаются только дети из состоятельных семей. Однажды трое учеников государственной испанской школы получают особую стипендию, которая позволяет им перевестись в Las Encinas и навсегда изменить свою жизнь. Надя (Мина Эль-Хаммани) — умная и строгая девушка из мусульманской семьи, Самюэль (Итзан Эскамилья) — скромный и всегда готовый прийти на помощь, а Кристиан (Мигель Эрран) — бесстрашный любитель приключений. До перевода в элитную школу троица едва ли замечала друг друга, но теперь они решили держаться друг друга. И все же основной сюжетной линией является вовсе не адаптация среднего класса внутри элиты, а расследование загадочного убийства, произошедшего в стенах школы. Следователи подозревают всех, впрочем, как и зрители, ведь ложь и предательство тут так же популярны, как и любовь.
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