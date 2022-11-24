Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Треугольник печали" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В Москве начались съемки исторического сериала «Плевако» во главе с Сергеем Безруковым

В Москве начались съемки исторического сериала «Плевако» во главе с Сергеем Безруковым

24 ноября 2022 11:16
В Москве начались съемки исторического сериала «Плевако» во главе с Сергеем Безруковым

Шоу посвящено одному из самых знаменитых адвокатов и ораторов за всю историю России.

Кинокомпания «РОК» Алексея Учителя объявила о начале съемок биографического сериала «Плевако», который расскажет об одном из самых знаменитых адвокатов за всю историю России.

Производство проекта проходит в Москве. Главные роли в шоу исполняют Сергей Безруков («Учености плоды»), Даниил Воробьев («Ваша честь»), Игорь Гордин («Танец Дели») и Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»).

В центре сюжета — Федор Плевако (Безруков), один из ярчайших ораторов и юристов своего времени. Среди черт его невероятной личности, благодаря которым он навсегда вошел в учебники истории, были не только выдающаяся смекалка и подвешенный язык, но и близость к народу: он сам происходил из простой семьи, поэтому отлично понимал людей и хотел помогать им.

В Москве начались съемки исторического сериала «Плевако» во главе с Сергеем Безруковым

Действие сериала развернется в 1880 году, когда всем казалось, что Плевако находится на пике своего успеха. Но внезапно выстроенная им идиллия начинает рушиться. Падение начинается с того, что ему предлагают взять дело некой Прасковьи Качки, застрелившей своего бывшего любовника, студента благородных кровей Байрашевского.

Режиссером проекта выступает Анна Матисон, ранее работавшая над фильмами «Сатисфакция» и «Млечный путь». В разработке также участвуют Институт развития интернета, телеканал НТВ и стриминговый сервис PREMIER.

Фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе Читать далее 22 ноября 2022
Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Читать далее 24 ноября 2022
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Читать далее 22 ноября 2022
Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Читать далее 22 ноября 2022
Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Читать далее 23 ноября 2022
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Читать далее 22 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики» Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики» Читать далее 25 ноября 2022
Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Читать далее 24 ноября 2022
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Свои не подкачали: подборка российских сериалов Читать далее 22 ноября 2022
Related video