В Москве начались съемки исторического сериала «Плевако» во главе с Сергеем Безруковым

Шоу посвящено одному из самых знаменитых адвокатов и ораторов за всю историю России.

Кинокомпания «РОК» Алексея Учителя объявила о начале съемок биографического сериала «Плевако», который расскажет об одном из самых знаменитых адвокатов за всю историю России.

Производство проекта проходит в Москве. Главные роли в шоу исполняют Сергей Безруков («Учености плоды»), Даниил Воробьев («Ваша честь»), Игорь Гордин («Танец Дели») и Ксения Трейстер («Мир! Дружба! Жвачка!»).

В центре сюжета — Федор Плевако (Безруков), один из ярчайших ораторов и юристов своего времени. Среди черт его невероятной личности, благодаря которым он навсегда вошел в учебники истории, были не только выдающаяся смекалка и подвешенный язык, но и близость к народу: он сам происходил из простой семьи, поэтому отлично понимал людей и хотел помогать им.

Действие сериала развернется в 1880 году, когда всем казалось, что Плевако находится на пике своего успеха. Но внезапно выстроенная им идиллия начинает рушиться. Падение начинается с того, что ему предлагают взять дело некой Прасковьи Качки, застрелившей своего бывшего любовника, студента благородных кровей Байрашевского.

Режиссером проекта выступает Анна Матисон, ранее работавшая над фильмами «Сатисфакция» и «Млечный путь». В разработке также участвуют Институт развития интернета, телеканал НТВ и стриминговый сервис PREMIER.