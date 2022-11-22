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Киноафиша Новости Дикий Голливуд: вышел новый проморолик фильма «Вавилон» с Марго Робби и Брэдом Питтом

Дикий Голливуд: вышел новый проморолик фильма «Вавилон» с Марго Робби и Брэдом Питтом

22 ноября 2022 13:43
Дикий Голливуд: вышел новый проморолик фильма «Вавилон» с Марго Робби и Брэдом Питтом

В нем актеры рассказали о своих персонажах, а также назвали картину настоящей «эпопеей».

Студия Paramount Pictures представила новый проморолик исторического фильма «Вавилон». В нем автор фильма Дэмьен Шазелл («Ла-Ла-Лэнд») и исполнители главных ролей Брэд Питт («Бойцовский клуб»), Марго Робби («Тоня против всех»), Диего Калва Эрнандес («Нарко: Мексика») и другие не только представили новые кадры из картины, но и поделились несколькими фактами о ней в коротких интервью.

Действие фильма развернется в конце 1920-х годов в Голливуде, когда киноиндустрия переходила от немого кино к звуковому. Повествование ведется от лица скромного Мэнни (Эрнандес).

Во вступительной сцене Шазелл кратко повторят синопсис фильма и заявляет, что это самый масштабный проект, над которым ему когда-либо проходилось работать. Затем Питт рассказывает о картине:

«Это история о нескольких персонажах, у которых есть амбиции, они хотят стать частью чего-то большего, чем они сами».

После этого он также говорит несколько слов о своем герое, большой голливудской звезде Джеке Конраде. В следующих кадрах Робби описывает свою героиню Нелли, навязывая ее «торнадо». Нелли — целеустремленная молодая актриса, которая гордится тем, что строит карьеру на своих условиях. Наконец, в заключительном отрывке Питт говорит, что «Вавилон» — настоящая «эпопея»:

«Временами фильм смешной, временами сексуальный. Это очень большое кино».

В кадрах из самого фильма мы видим небольшие сценки с центральными персонажами, которые работают на съемках некой исторической картины в пустыне, разъезжают на дорогих автомобилях и веселятся на сумасшедших вечеринках.

Премьера «Вавилона» состоится 23 декабря.

Фото: Paramount Pictures
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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