Под звуки «Силы любви»: вышел новый трейлер «Зачарованной 2»

Компания Disney поделилась новым предпремьерным трейлером фильма «Зачарованная 2», который является сиквелом фэнтезийной романтической комедии «Зачарованная» 2007 года. К своим ролям в продолжении вернулись Эми Адамс («Большие глаза»), Идина Мензел («Холодное сердце»), Джеймс Марсден («Мир Дикого Запада») и Патрик Демпси («Анатомия страсти»).

Действие сиквела развернется спустя десять лет после концовки оригинального фильма. Жизель (Адамс), все еще мечтающая о счастливом и беззаботном будущем, вместе со своей семьей переезжает в пригород Монровилль, подальше от городской суеты. Там ей приходится столкнуться с новыми испытаниями, связанными с бытовыми неурядицами. Желая вновь попасть в сказку, Жизель творит мощное заклинание, оборачивающееся катастрофой. Теперь ей предстоит спасти своих близких и родное королевство Андалазия, прежде чем часы пробьют полночь.

Саундтреком для свежего ролика послужил новый сингл Love Power («Сила любви») в исполнении Мензел. Песни и музыкальные номера для картины сочинили Алан Менкен, который также работал над оригинальным фильмом, и Стивен Шварц («Отзвуки»).

Режиссером «Зачарованной 2» выступил Адам Шенкман, автор фильма «Чего хотят мужчины» с Тарджи П. Хенсон в главной роли.

Премьера «Зачарованной 2» состоится уже завтра, 18 ноября.