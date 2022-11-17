Под звуки «Силы любви»: вышел новый трейлер «Зачарованной 2»
Сиквел известной сказочной комедии выйдет на экраны уже завтра.
Компания Disney поделилась новым предпремьерным трейлером фильма «Зачарованная 2», который является сиквелом фэнтезийной романтической комедии «Зачарованная» 2007 года. К своим ролям в продолжении вернулись Эми Адамс («Большие глаза»), Идина Мензел («Холодное сердце»), Джеймс Марсден («Мир Дикого Запада») и Патрик Демпси («Анатомия страсти»).
Действие сиквела развернется спустя десять лет после концовки оригинального фильма. Жизель (Адамс), все еще мечтающая о счастливом и беззаботном будущем, вместе со своей семьей переезжает в пригород Монровилль, подальше от городской суеты. Там ей приходится столкнуться с новыми испытаниями, связанными с бытовыми неурядицами. Желая вновь попасть в сказку, Жизель творит мощное заклинание, оборачивающееся катастрофой. Теперь ей предстоит спасти своих близких и родное королевство Андалазия, прежде чем часы пробьют полночь.
Саундтреком для свежего ролика послужил новый сингл Love Power («Сила любви») в исполнении Мензел. Песни и музыкальные номера для картины сочинили Алан Менкен, который также работал над оригинальным фильмом, и Стивен Шварц («Отзвуки»).
Режиссером «Зачарованной 2» выступил Адам Шенкман, автор фильма «Чего хотят мужчины» с Тарджи П. Хенсон в главной роли.
Премьера «Зачарованной 2» состоится уже завтра, 18 ноября.