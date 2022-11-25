Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "СантаМэн" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Пользователь Reddit создал портреты персонажей «Гарри Поттера» в стиле средневековой Японии

Пользователь Reddit создал портреты персонажей «Гарри Поттера» в стиле средневековой Японии

25 ноября 2022 16:52
Пользователь Reddit создал портреты персонажей «Гарри Поттера» в стиле средневековой Японии

Британские волшебники превратились в самураев.

Творчество поклонников волшебной вселенной Джоан Роулинг не имеет границ, а если речь идет об иллюстрациях, то в особенности. В сети существует бесчисленное многообразие артов на тему поттерианы, многие из которых можно заслуженно отправить на выставку. Своими необычными работами на тему «Гарри Поттера» недавно поделился пользователь Reddit под никнеймом cassien-crombez.

Цифровой художник опубликовал серию портретных изображений центральных действующих лиц «Гарри Поттера» в японской стилистике. Автор превратил британских магов в настоящих самураев. Данное переосмысление быстро привлекло к себе внимание и нашло отклик в сети.

Пользователь Reddit создал портреты персонажей «Гарри Поттера» в стиле средневековой ЯпонииПользователь Reddit создал портреты персонажей «Гарри Поттера» в стиле средневековой ЯпонииПользователь Reddit создал портреты персонажей «Гарри Поттера» в стиле средневековой Японии
Пользователь Reddit создал портреты персонажей «Гарри Поттера» в стиле средневековой ЯпонииПользователь Reddit создал портреты персонажей «Гарри Поттера» в стиле средневековой ЯпонииПользователь Reddit создал портреты персонажей «Гарри Поттера» в стиле средневековой Японии
Пользователь Reddit создал портреты персонажей «Гарри Поттера» в стиле средневековой ЯпонииПользователь Reddit создал портреты персонажей «Гарри Поттера» в стиле средневековой ЯпонииПользователь Reddit создал портреты персонажей «Гарри Поттера» в стиле средневековой Японии

Сейчас внутри Warner Bros. Discovery пытаются определиться с дальнейшей судьбой кинофранизы по книгам Роулинг. После коммерческого провала «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора», компания не тропится запускать в разработку ранее обещанные продолжения. Зато у студии есть твердое желание развивать и расширять франшизу в разных направлениях — это одна из основных задач нового руководителя Warner Дэвида Заслава. Переговоры с Роулинг по этому поводу уже идут. И речь не только о новых полнометражных проектах по волшебной вселенной, но и о сериалах. На этом фоне все чаще появляются слухи о желании Заслава экранизировать пьесу «Гарри Поттера и Проклятое дитя», в котором повествуют о событиях, произошедших спустя два десятилетия после победы над Волан-де-Мортом. На официальном же уровне данная информация пока не получила подтверждения или опровержения.

Фото: Legion-Media; Reddit
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Читать далее 22 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики» Что смотреть на выходных: «Черный Адам», семейка Аддамс и «Стражи галактики» Читать далее 25 ноября 2022
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Свои не подкачали: подборка российских сериалов Читать далее 22 ноября 2022
7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов 7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов Читать далее 26 ноября 2022
Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Читать далее 24 ноября 2022
По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе Читать далее 22 ноября 2022
Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Читать далее 23 ноября 2022
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Читать далее 22 ноября 2022
Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Читать далее 24 ноября 2022
Related video