Пользователь Reddit создал портреты персонажей «Гарри Поттера» в стиле средневековой Японии

Творчество поклонников волшебной вселенной Джоан Роулинг не имеет границ, а если речь идет об иллюстрациях, то в особенности. В сети существует бесчисленное многообразие артов на тему поттерианы, многие из которых можно заслуженно отправить на выставку. Своими необычными работами на тему «Гарри Поттера» недавно поделился пользователь Reddit под никнеймом cassien-crombez.

Цифровой художник опубликовал серию портретных изображений центральных действующих лиц «Гарри Поттера» в японской стилистике. Автор превратил британских магов в настоящих самураев. Данное переосмысление быстро привлекло к себе внимание и нашло отклик в сети.

Сейчас внутри Warner Bros. Discovery пытаются определиться с дальнейшей судьбой кинофранизы по книгам Роулинг. После коммерческого провала «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора», компания не тропится запускать в разработку ранее обещанные продолжения. Зато у студии есть твердое желание развивать и расширять франшизу в разных направлениях — это одна из основных задач нового руководителя Warner Дэвида Заслава. Переговоры с Роулинг по этому поводу уже идут. И речь не только о новых полнометражных проектах по волшебной вселенной, но и о сериалах. На этом фоне все чаще появляются слухи о желании Заслава экранизировать пьесу «Гарри Поттера и Проклятое дитя», в котором повествуют о событиях, произошедших спустя два десятилетия после победы над Волан-де-Мортом. На официальном же уровне данная информация пока не получила подтверждения или опровержения.