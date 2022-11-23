Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Треугольник печали" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Федор Добронравов готовится встречать важного гостя в трейлере «Ёлок 9»

Федор Добронравов готовится встречать важного гостя в трейлере «Ёлок 9»

23 ноября 2022 10:08
Федор Добронравов готовится встречать важного гостя в трейлере «Ёлок 9»

Новая часть известной новогодней франшизы выйдет в кинотеатрах уже на следующей неделе.

Кинокомпания Bazelevs опубликовала трейлер «Ёлок 9», следующей части знаменитой отечественной новогодней франшизы. Главные роли в фильме на этот раз исполнят Федор Добронравов («Сваты»), Евгений Кулик («Я худею»), Алексей Серебряков («Левиафан»), Елена Валюшкина («Последний богатырь: Посланник тьмы») и Александра Розанова («Монастырь»).

По традиции, «Ёлки 9» будут представлять собой сборник из новелл с совершенно разными главными героями, столкнувшимися с теми или иными проблемами в канун Нового года. Обитатели удаленной деревни Глухарево, в которую только недавно провели интернет, во главе с Василием (Добронравов) готовятся к приезду зарубежной кинозвезды. В Тюмени домохозяйка Лариса (Валюшкина), решившая стать блогершей, хочет во что бы то ни стало выиграть в споре с мужем Валерой (Серебряков). Ролевик Федя (Кулик) из Екатеринбурга разрывается между своим семейным счастьем и долгом перед товарищами по игре. А петербурженка Катя (Розанова) наконец получает долгожданное предложение руки и сердца от возлюбленного, но вскоре узнает, что он — мошенник.

Режиссерами картины выступили Александра Лупашко и Сергей Наумов. Ранее они уже работали вместе над комедийным сериалом «Два». Сценарий фильма написал Кулик в соавторстве с Дмитрием Балуевым.

«Ёлки 9» станут первым фильмом во франшизе, в котором зрители не смогут увидеть Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Ранее актеры заявляли, что не примут участие в съемках из-за независящих от себя обстоятельств.

Премьера фильма состоится уже на следующей неделе, 1 декабря.

Фото: Bazelevs
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Читать далее 23 ноября 2022
За реваншем на край земли За реваншем на край земли Читать далее 22 ноября 2022
Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Читать далее 24 ноября 2022
Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Читать далее 22 ноября 2022
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Читать далее 22 ноября 2022
По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе Читать далее 22 ноября 2022
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Свои не подкачали: подборка российских сериалов Читать далее 22 ноября 2022
Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Читать далее 24 ноября 2022
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Читать далее 22 ноября 2022
Related video