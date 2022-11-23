Федор Добронравов готовится встречать важного гостя в трейлере «Ёлок 9»

Кинокомпания Bazelevs опубликовала трейлер «Ёлок 9», следующей части знаменитой отечественной новогодней франшизы. Главные роли в фильме на этот раз исполнят Федор Добронравов («Сваты»), Евгений Кулик («Я худею»), Алексей Серебряков («Левиафан»), Елена Валюшкина («Последний богатырь: Посланник тьмы») и Александра Розанова («Монастырь»).

По традиции, «Ёлки 9» будут представлять собой сборник из новелл с совершенно разными главными героями, столкнувшимися с теми или иными проблемами в канун Нового года. Обитатели удаленной деревни Глухарево, в которую только недавно провели интернет, во главе с Василием (Добронравов) готовятся к приезду зарубежной кинозвезды. В Тюмени домохозяйка Лариса (Валюшкина), решившая стать блогершей, хочет во что бы то ни стало выиграть в споре с мужем Валерой (Серебряков). Ролевик Федя (Кулик) из Екатеринбурга разрывается между своим семейным счастьем и долгом перед товарищами по игре. А петербурженка Катя (Розанова) наконец получает долгожданное предложение руки и сердца от возлюбленного, но вскоре узнает, что он — мошенник.

Режиссерами картины выступили Александра Лупашко и Сергей Наумов. Ранее они уже работали вместе над комедийным сериалом «Два». Сценарий фильма написал Кулик в соавторстве с Дмитрием Балуевым.

«Ёлки 9» станут первым фильмом во франшизе, в котором зрители не смогут увидеть Ивана Урганта и Сергея Светлакова. Ранее актеры заявляли, что не примут участие в съемках из-за независящих от себя обстоятельств.

Премьера фильма состоится уже на следующей неделе, 1 декабря.