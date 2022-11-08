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Киноафиша Новости На KION выйдет документальный фильм «Пелевин» о самом загадочном современном российском писателе

На KION выйдет документальный фильм «Пелевин» о самом загадочном современном российском писателе

8 ноября 2022 14:49
На KION выйдет документальный фильм «Пелевин» о самом загадочном современном российском писателе

Специально для картины своим мнением о биографии писателя поделилась Галина Юзефович.

Онлайн-кинотеатр KION анонсировал документальный фильм «Пелевин», посвященный самому загадочному современному российскому писателю Виктору Пелевину.

На протяжении многих лет Пелевину удается держать статус одного из популярнейших писателей нашей станы, при этом о его жизни практически ничего не известно. Каждая новая книга автора расходится тиражом свыше 100 тысяч копий, очень приличный по мирикам отечественного рынка результат, но при этом сам он уже давно не дает интервью и, по слухам, даже не живет в России. Он множество раз становился лауреатом престижных литературных премий «Малый Букер», «Большая книга», «Нонино», однако уже 20 лет не появлялся на любых публичных мероприятиях.

На KION выйдет документальный фильм «Пелевин» о самом загадочном современном российском писателе На KION выйдет документальный фильм «Пелевин» о самом загадочном современном российском писателе На KION выйдет документальный фильм «Пелевин» о самом загадочном современном российском писателе

Разумеется, из-за такой жизни за долгие годы образ писателя оброс всевозможными мифами, которые, кажется, уже невозможно отличить от реальности. Тем не менее, режиссер Родион Чепель, автор популярных документальных биографических проектов «Листьев. Новый взгляд» и «Дуров», решил проникнуть за эту ширму из правды и вымысла, чтобы найти настоящего Пелевина.

Для этого он встретился со знакомыми писателя, его другом детства Евгением Петренко, одногруппником и главным редактором журнала «Литературное обозрение» Виктором Куллэ, художником Гермесом Зайготтом и многими другими. Кроме того, режиссер не обошел стороной и чисто творческую составляющую жизни Пелевина, поговорив о его произведениях с бывшим редактором писателя Ольгой Аминовой и главным редактором VOGUE Russia Аленой Долецкой. Также специально для фильма факты из биографии Пелевина прокомментировала известный литературный критик Галина Юзефович, а о связях его творчества с восточной философией рассказал китаист Бронислав Виногродский.

Премьера «Пелевина» состоится эксклюзивно на KION в день 60-летия писателя, 22 ноября 2022 года.

Фото: KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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