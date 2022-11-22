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Киноафиша Новости Съемки второго сезона «Андора» продлятся почти год

Съемки второго сезона «Андора» продлятся почти год

22 ноября 2022 14:21
Съемки второго сезона «Андора» продлятся почти год

Продолжение выйдет в 2024 году.

Первый сезон «Андора» находится буквально в одном эпизоде от финала, а тем временем студия Lucasfilm и команда сериала уже приступили к работе над продолжением. В свежем интервью порталу Collider креативный куратор многосерийного приквела «Изгоя-один» Тони Гилрой поделился некоторыми деталями рабочего процесса. По его словам, производство продлится по август следующего года. Дальше начнется кропотливый этап постпродакшна. Премьера второго сезона состоится не раньше второй половины 2024 года.

Дебютный сезон снимался по аналогичной схеме, но тогда съемки пришлись на разгар пандемии. Несмотря на тот факт, что сейчас ситуация гораздо проще, как-либо значительно ускорить процесс все равно не получится. Разумеется, закончить работу раньше намеченного срока возможности, но Гилрой считает, что это совершенно нецелесообразно из-за лишних затрат.

В двенадцатисерийном втором сезоне персонажа Диего Луны вплотную приблизят к его суицидальной миссии на Звезде смерти. История будет разделена на четыре блока, под каждый из которых отведут примерно по году сюжетного времени, а завершат сериал вступлением к блокбастеру «Изгой-один: Звездные войны. Истории».

Финальный эпизод первого сезона «Андора» выйдет на Disney+ уже завтра.

Фото: Disney+
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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