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Киноафиша Новости На «Иви» выходит киберпанк-сериал «Даркнет» с Равшаной Курковой и Павлом Деревянко

На «Иви» выходит киберпанк-сериал «Даркнет» с Равшаной Курковой и Павлом Деревянко

4 ноября 2022 17:19
На «Иви» выходит киберпанк-сериал «Даркнет» с Равшаной Курковой и Павлом Деревянко

Действие разворачивается в антиутопическом будущем, где люди балансируют между реальным и виртуальным миром.

Сегодня в онлайн-кинотеатре «Иви» стал доступен первый российский киберпанк-сериал «Даркнет» с участием Равшаны Курковой и Павла Деревянко.

Действие шоу разворачивается в антиутопическом будущем, где люди получают возможность выбирать в каком из миров жить — в реальном или в виртуальном. Многогранная онлайн-среда, именуемая Даркнетом, дает свободу самым потаенным желаниям и превращает запреты в возможности, однако и у этого места есть свои очевидные недостатки. В реальности человечество находится в состоянии упадка из-за глобальной катастрофы, поэтому погружения в подпольную VR-систему очень быстро становится для многих отдушиной.

В центре повествования окажется отставной майор, идущий по следу пропавшей дочери Евы, которая получила доступ к Даркнету. Суровый криминальный босс похитил подростка, но он недооценил ее отца. Вместе с командой неожиданных союзников главный герой намерен вернуть своего ребенка и наказать негодяя и его приспешников.

Режиссером шоу выступил молодой постановщик Динар Гарипов («Территория», «Горе от ума»). Центрального героя сыграл Анатолий Белый, а в остальной каст, кроме Деревянко и Курковой, вошли Артем Ткаченко, Анастасия Акатова, Валентина Ляпина, Алексей Золотовицкий, Дарья Кукарских, Даниил Вахрушев, Сергей Юшкевич и Оскар Кучера.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Иви»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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