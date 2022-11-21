Анонсированный сериал «Авалон» во главе с Нив Кэмпбелл не состоится

Канал ABC внезапно изменил свое отношение к сериалу «Авалон» с Нив Кэмпбелл в главной роли. Проект получил официальный заказ еще в начале этого года и съемки были уже в процессе, но, по словам осведомленных ситуацией, телесеть неожиданно передумала. Согласно инсайдерской информации, причиной стал не удовлетворивший телебоссов пилот.

Действие сериала разворачивается в закрытом туристическом городке Авалон на острове Каталина, который ежегодно посещает свыше миллиона человек, из-за чего там всегда происходит нечто необычное. В центре повествования — детектив полицейского департамента Лос-Анджелеса Николь Сирси (Кэмпбелл). Она оказывается в Авалоне и оказывается вовлечена в неприятную историю, из-за которой ей придется бросить вызов самой себе и иначе взглянуть на насыщенный тайнами Авалон.

В основу шоу лег прошлогодний рассказ Майкла Коннелли, опубликованный в литературном сборнике «Когда в город приезжает незнакомец». Исполнительным продюсером и автором забракованного стартового эпизода выступил создатель «Большой маленькой лжи» и «Отыграть назад» Дэвид Э. Келли. Несмотря на расставание с ABC, создатели по-прежнему оптимистично относятся к материалу и сейчас взвешивают варианты дальнейших действий.