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Киноафиша Новости Странные супергерои спасают мир в новом трейлере четвертого сезона «Рокового патруля»

Странные супергерои спасают мир в новом трейлере четвертого сезона «Рокового патруля»

23 ноября 2022 11:54
Странные супергерои спасают мир в новом трейлере четвертого сезона «Рокового патруля»

В новых сериях персонажей ожидает путешествие во времени.

Потоковый сервис HBO Max представил полноценный трейлер четвертого сезона «Рокового патруля», в котором показали Брендана Фрейзера, Мишель Гомес и множество разнообразных безумств. Премьера нового сезона состоится на стриминге 8 декабря.

В продолжение уважаемой критиками супергеройской сатиры DC травмированные спасители человечества перенесутся в будущее, где им придется выбирать между благополучием людей и собственной судьбой. В представленном ролике оккультный детектив Уиллоуби Киплинг (Марк Шеппард) доносит о неминуемой катастрофе, напрямую связанной с загадочным «Проектом «Иммортус». Его участники одержимы бессмертием, а из-за того, что главные герои не стареют, они быстро превращаются в живую мишень.

Таким образом, Безумная Джейн (Дайан Герреро), Роботмен (Фрейзер), Негативный человек (Мэтт Бомер), Эластичная женщина (Эйприл Боулби) и Киборг (Джоиван Уэйд) снова окажутся в смертельной опасности. Чтобы разобраться с негодяями и спасти мир, персонажам придется действовать на опережение — промедление равносильно провалу.

Четвертый сезон стартует с двух серий, после чего эпизоды будут выходить в еженедельном формате до 5 января. Затем шоу уйдет на временный перерыв, а оставшиеся шесть эпизодов появятся в эфире позднее в 2023 году.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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