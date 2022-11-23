Странные супергерои спасают мир в новом трейлере четвертого сезона «Рокового патруля»

Потоковый сервис HBO Max представил полноценный трейлер четвертого сезона «Рокового патруля», в котором показали Брендана Фрейзера, Мишель Гомес и множество разнообразных безумств. Премьера нового сезона состоится на стриминге 8 декабря.

В продолжение уважаемой критиками супергеройской сатиры DC травмированные спасители человечества перенесутся в будущее, где им придется выбирать между благополучием людей и собственной судьбой. В представленном ролике оккультный детектив Уиллоуби Киплинг (Марк Шеппард) доносит о неминуемой катастрофе, напрямую связанной с загадочным «Проектом «Иммортус». Его участники одержимы бессмертием, а из-за того, что главные герои не стареют, они быстро превращаются в живую мишень.

Таким образом, Безумная Джейн (Дайан Герреро), Роботмен (Фрейзер), Негативный человек (Мэтт Бомер), Эластичная женщина (Эйприл Боулби) и Киборг (Джоиван Уэйд) снова окажутся в смертельной опасности. Чтобы разобраться с негодяями и спасти мир, персонажам придется действовать на опережение — промедление равносильно провалу.

Четвертый сезон стартует с двух серий, после чего эпизоды будут выходить в еженедельном формате до 5 января. Затем шоу уйдет на временный перерыв, а оставшиеся шесть эпизодов появятся в эфире позднее в 2023 году.