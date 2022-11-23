Стартовали съемки сериала «Дюна: Сестричество»

Действие многосерийного приквела развернется за десять тысяч лет до фильмов Дени Вильнева.

Вчера в Будапеште официально стартовали съемки масштабного сериала HBO Max «Дюна: Сестричество», который станет приквелом кинодилогии Дени Вильнева. Новостью торжественно поделился в своей соцсети режиссер стартовых эпизодов Йохан Ренк («Чернобыль»). В качестве символичного бонуса он опубликовал обложку оригинального романа Фрэнка Герберта, сопроводив ее известной цитатой из книги:

«В этот день мы начинаем съемки сериала «Дюна: Сестричество» для HBO Max. Пробиваясь через тайны, происходившие за тысячелетия до известной всем истории, мы попадем в место, которое однажды будет названо «Бене Гессерит». Скажи это вместе со мной: «Я не должен бояться. Страх — убийца разума. Страх — это маленькая смерть, влекущая за собой полное уничтожение».

Действие «Сестричества» развернется за десть тысяч лет приключений Пола Атрейдеса. В центре сюжета сериала окажутся участницы секретного женского ордена, известного как «Бене Гессерит». Обладающие экстраординарными способностями героини из дома Харконненов хотят предотвратить неминуемую угрозу вселенского уровня. Они создают свое тайное социально-религиозное сообщество, которое теневым образом влияет на империю и вершит историю.

В основной актерский состав масштабного шоу вошли Индира Варма, Трэвис Фиммел, Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон, Шалом Брюн-Фрэнклин, Хлоя Лиа, Ифа Хайндс, Сара-Софи Бусснина и Фаоилиэнн Каннингем.

Создателем «Сестричества» выступает Дайан Адему-Джон («Призраки усадьбы Блай»), разделившая обязанности сценариста и шоураннера с Элисон Шапкер («Мир Дикого Запада»). Вместе с ними в команду исполнительных продюсеров вошли авторы литературного первоисточника Брайан Герберт и Кевин Дж. Андерсон, а также Джон Спэйтс, Скотт З. Бернс и сам Вильнев.