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Киноафиша Новости Экранизация романа Евгения Замятина «Мы» лишилась даты выхода в России

Экранизация романа Евгения Замятина «Мы» лишилась даты выхода в России

14 ноября 2022 10:41
Экранизация романа Евгения Замятина «Мы» лишилась даты выхода в России

В картине речь идет о едином обществе после катастрофы.

Отечественный фильм-антиутопия «Мы», продюсерами которой выступают братья Андреасян, лишился даты выхода в прокат. Об этом сообщают официальные представители компании «Централ Партнершип». Картина должна была выйти в кинотеатрах 1 декабря. О новой дате релиза пока информации нет.

Действие разворачивается в отделенном будущем. Прошло две сотни лет после глобальной катастрофы, почти полностью стершей с лица Земли человеческий род. Выжившие принадлежат к совершенному Единому Государству, где у каждого индивида есть свой порядковый номер. В обновленном мире закрепился свой устоявшийся уклад, благодаря которому там царит мир и гармония. В этом обществе у всех все распределено и распланировано — каждый гражданин живет по расписанию.

Главный герой — талантливый инженер Д-503 (Егор Корешков). Он занимается строительством космического корабля, но в один момент все его представление об окружающей действительности поменяется. Судьбоносным становится знакомство с таинственной И-330 (Елена Подкаминская). С появлением девушки протагонист открывает в себе неконтролируемое давно забытое чувство страсти, а потом узнает про крупный заговор.

Снял фильм режиссер Гамлет Дульян («8 способов любить»). Он же написал адаптированный сценарий вместе с Александром Талалом («Пищеблок»). В остальной каст вошли Юрий Колокольников, Филипп Янковский, Дмитрий Чеботарев, Марьяна Спивак, Софья Донианц и Константин Лавроненко.

Фото: Централ Партнершип
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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