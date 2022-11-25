Стартовало производство второго сезона сериала «Оффлайн» во главе с Никитой Ефремовым

Накануне официально стартовали съемки второго сезона многосерийного детективного триллера «Оффлайн» с Никитой Ефремовым в главной роли. Как и в дебютном сезоне, в продолжении будет десять эпизодов. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko в 2023 году.

Вышедший весной первый сезон повествует о злоключениях пользователей тайного приложения BeHappy, с помощью которого люди покупают наркотики через телефон. В какой-то момент с ними связывается загадочный человек под говорящим именем Анонимус, предлагая сделать судьбоносный выбор — отправиться в полицию с признанием или сыграть в смертельную игру. Протагонист истории — гениальный хакер Раст (Ефремов). В продолжении он вновь столкнется с тем же невидимым врагом, но ставки возрастут до предела, поскольку злоумышленник похитит его дочку.

Вместе с Ефремовым в актерском составе задействованы Денис Шведов, Никита Кологривый, Полина Максимова, Альфия Закирова, Марина Ворожищева, Алена Константинова, Тина Стойилкович, Егор Кенжаметов и Игорь Черневич. Информации о касте продолжения пока нет.

За свежие серии отвечает оригинальная творческая команда: постановщик Кирилл Плетнев и сценаристы Иван Ермоленко, Владислав Кид и Тимофей Усков. Второй сезон получил название «Оффлайн 2.0».