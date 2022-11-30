Сериал «Банды Лондона» продлен на третий сезон

Кровавая одиссея английских гангстеров получит продолжение. Британский телевещатель Sky официально продлил на третий сезон брутальный криминальный боевик «Банды Лондона». Продолжение суровой экшен-драмы от исполнительного продюсера Гарета Эванса («Рейд») стало настоящим хитом на родине, после чего он добился успеха на американском стрим-сервисе AMC+.

Вышедший в позапрошлом году стартовый сезон Эванс курировал вместе со своим творческим соратником Мэттом Флэннери. В дополнение к этому он выступал главным режиссером. В сиквеле бразды правления передали Корину Харди («Проклятие монахини»), отлично зарекомендовавшему себя в процессе съемок дебютного сезона. Кто будет заниматься свежими эпизодами, пока что не уточняют.

Действие второго сезона разворачивается спустя год после убийства сына лондонского криминального лорда Шона Уоллеса (Джо Коул). Раздел власти между бандитскими синдикатами усиливается до неимоверных масштабов, а особую остроту ситуации добавляет новый грозный антагонист Коба (Валид Зуэйтер). Вскоре выясняется, что Шону удалось выжить и теперь он намерен вернуть утраченные сферы влияния, но у него есть свой секрет. В центре всех мафиозных разборок, как и в прошлый раз, оказывается отягощенный жизненным бременем бывший полицейский под прикрытием Эллиот Финч (Сопе Дирису).

О сюжете третьего сезона пока информации нет, но можно не сомневаться, что в новых сериях будет много экшена и неожиданных поворотов сюжета.