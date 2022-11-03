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ТНТ готовит новогодний фильм «СамоИрония судьбы!»

3 ноября 2022 15:30
ТНТ готовит новогодний фильм «СамоИрония судьбы!»

В пародийной комедии снимается огромное количество российских звезд, включая Тимура Батрутдинова и Михаила Галустяна.

Российский телеканал ТНТ анонсировал новогоднюю комедию «СамоИрония судьбы!». Съемки уже активно идут, а премьера намечена на конец этого года. Пресс-служба канала уже предоставила первые официальные фотографии со съемочной площадки.

Название, разумеется, отсылает к новогодней классике Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, иди С легким паром!». В фильме ТНТ обещают показать порядка семидесяти версий Жень Лукашиных. О сюжете сведений пока нет, но ленту характеризуют как пародийное праздничное приключение. В повествование включат множество отсылок на разнообразные популярные проекты, включая южнокорейский хит «Игра в кальмара». Отличительной чертой «СамоИронии судьбы!» будет фирменный юмор комедиантов ТНТ.

ТНТ готовит новогодний фильм «СамоИрония судьбы!»ТНТ готовит новогодний фильм «СамоИрония судьбы!»ТНТ готовит новогодний фильм «СамоИрония судьбы!»
ТНТ готовит новогодний фильм «СамоИрония судьбы!»

В картине будут задействованы многие звезды российского шоу-бизнеса. В съемках принимают участие Тимур Батрутдинов, Михаил Галустян, Павел Воля, Азамат Мусагалиев, Ольга Бузова, Гарик Мартиросян, Люся Чеботина, Марина Кравец, Ольга Картункова, Денис Дорохов, Ольга Серябкина, Сергей Жуков, Клава Кока, Ляйсан Утяшева, Анна Хилькевич и другие.

Конкретную дату премьеры «СамоИронии судьбы!» пока не огласили.

Фото: ТНТ
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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