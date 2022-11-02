Мадс Миккельсен снимется в дебютном режиссерском проекте Брайана Фуллера

Мадс Миккельсен вновь поработает с создателем «Ганнибала» Брайаном Фуллером. По сведениям Deadline, актер сыграет ведущую роль в дебютном режиссерском проекте кинематографиста — семейном хорроре в духе 1980-х «Кролик из пыли» (Dust Bunny). Съемки картины начнутся уже в январе 2023 года.

В центре сюжета ленты окажется восьмилетняя девочка, которая обращается за помощью к своему загадочному соседу с крайне необычной просьбой — помочь разобраться с монстром из-под ее кровати. По словам ребенка, чудовище съело ее семью, поэтому его нужно как можно скорее уничтожить.

Помимо режиссуры Фуллер выступает в качестве сценариста и сопродюсера ленты, а производственный процесс курируют вместе с ним компания Entertainment One и продюсеры «Джона Уика» Бэзил Иваник и Эрика Ли — люди из Thunder Road Pictures. Ниже приведен совместный комментарий Иваника и Ли:

«Мы были поклонниками творчества Брайана на протяжении многих лет. «Кролик из пыли» — невероятно изобретательное и оригинальное кино. Мы очень рады воплотить в жизнь его дебютный фильм».

В данный момент вместе со студией A24 и стриминговым сервисом Peacock Фуллер разрабатывает сериал «Хрустальное озеро» — многосерийный приквел культового слэшера «Пятница 13-е». Миккельсена следующим летом можно будет увидеть в «Индиане Джонсе 5», где он воплотил образ главного злодея.