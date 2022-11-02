Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Волшебники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Мадс Миккельсен снимется в дебютном режиссерском проекте Брайана Фуллера

Мадс Миккельсен снимется в дебютном режиссерском проекте Брайана Фуллера

2 ноября 2022 11:35
Мадс Миккельсен снимется в дебютном режиссерском проекте Брайана Фуллера

Создатель «Ганнибала» готовит семейный хоррор в духе 1980-х.

Мадс Миккельсен вновь поработает с создателем «Ганнибала» Брайаном Фуллером. По сведениям Deadline, актер сыграет ведущую роль в дебютном режиссерском проекте кинематографиста — семейном хорроре в духе 1980-х «Кролик из пыли» (Dust Bunny). Съемки картины начнутся уже в январе 2023 года.

В центре сюжета ленты окажется восьмилетняя девочка, которая обращается за помощью к своему загадочному соседу с крайне необычной просьбой — помочь разобраться с монстром из-под ее кровати. По словам ребенка, чудовище съело ее семью, поэтому его нужно как можно скорее уничтожить.

Помимо режиссуры Фуллер выступает в качестве сценариста и сопродюсера ленты, а производственный процесс курируют вместе с ним компания Entertainment One и продюсеры «Джона Уика» Бэзил Иваник и Эрика Ли — люди из Thunder Road Pictures. Ниже приведен совместный комментарий Иваника и Ли:

«Мы были поклонниками творчества Брайана на протяжении многих лет. «Кролик из пыли» — невероятно изобретательное и оригинальное кино. Мы очень рады воплотить в жизнь его дебютный фильм».

В данный момент вместе со студией A24 и стриминговым сервисом Peacock Фуллер разрабатывает сериал «Хрустальное озеро» — многосерийный приквел культового слэшера «Пятница 13-е». Миккельсена следующим летом можно будет увидеть в «Индиане Джонсе 5», где он воплотил образ главного злодея.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны 7 популярных актеров из нулевых, вновь вернувшихся на экраны Читать далее 3 ноября 2022
Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Мечтать не вредно: 5 предметов из кино, которые мы все хотим Читать далее 30 октября 2022
Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Пубертат на максималках: 10 сериалов о подростках Читать далее 31 октября 2022
Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Опер, жулик и ловелас: «1703» и еще 9 фильмов и сериалов с Гошей Куценко Читать далее 31 октября 2022
Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Школа, комплексы и любовь: 10 сериалов, которые стоит посмотреть, пока вы молоды Читать далее 31 октября 2022
Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Что смотреть в ноябре: «Стражи Галактики», страсти по-королевски и «Уэнсдэй» Читать далее 1 ноября 2022
Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Поиски маньяков и жизненно важных ответов: 10 отличных российских детективных сериалов Читать далее 31 октября 2022
Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Непонятые гении: 3 новых злодея в Marvel, которых мы скоро увидим Читать далее 2 ноября 2022
7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить 7 романтических сценариев из фильмов, в которые срочно нужно перестать верить Читать далее 31 октября 2022
5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах 5 скандинавских хорроров, от которых кровь стынет в жилах Читать далее 31 октября 2022