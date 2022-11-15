Кейт Уинслет конфликтует со своей дочерью в трейлере новой части антологии «Я существую»

В центре сюжета окажется женщина, которой не нравится, что ее дочка отстраняется из-за соцсетей.

Британский телевещатель Channel 4 поделился дебютным трейлером свежей главы антологии «Я существую». Ведущие роли в новом сегменте драмы Sky Studios сыграли обладательница премии «Оскар» Кейт Уинслет и ее реальная дочка Миа Триплтон. В отличие от прошлых сезонов, состоящих из трех 40-минутных историй, новый сделан в формате двухчасового телефильма.

Новый фильм, получивший название «Я — Рут» повествует о непростых взаимоотношениях матери средних лет по имени Рут (Уинслет) и ее дочери Фреи (Триплтон). Женщина сильно тревожится из-за чрезмерного увлечения молодой девушки социальными сетями — она постоянно пропадает в своем телефоне. В свете этого Фрея часто уходит в себя и отстраняется от мира и своей матери, так что между школьницей и Рут то и дело возникают конфликты. В какой-то момент Рут решает лишить дочку мобильника, после чего тогда ситуация доходит до своего пика.

Создателем проекта является Доминик Сэвадж («Побег», «Настоящая любовь»). Он выступил режиссером ленты и написал сценарий совместно с Уинслет. Прошлые части «Я существую», в которых снялись Джемма Чан, Саманта Мортон и Вики МакКлюр, он также написал в соавторстве с центральными актрисами.

Конкретную дату премьеры в трейлере не огласили, но ранее стало известно, что фильм выйдет на телевидении этой зимой.