«Сердце пармы»: как снимался главный российский блокбастер года

6 октября в российский прокат вышел долгожданный блокбастер « Сердце пармы» . Всего за несколько недель фильм смог собрать свыше 713 млн рублей, став одним из главных отечественных хитов этого года. Картину все еще можно найти в кинотеатрах, а мы тем временем расскажем вам удивительную историю ее создания.

Кто стоит за созданием «Сердца пармы»?

Сюжет фильма основан на одноименном романе знаменитого писателя Алексея Иванова. Книга вышла в 2003 году и принесла автору всероссийскую известность.

В центре истории – князь Михаил, властитель диких суровых земель пармы, где с незапамятных времен шаманы устраивали кровавые ритуалы, восстанавливая равновесие сил в природе. Именно здесь герой повстречал прекрасную ведьму Тиче, в которой для него сошлась вся красота этого мира. Любовь навсегда изменила судьбу Михаила и его малой родины, выведя правителя на тропу войны с неминуемым злым роком.

Сердце пармы

Идея превратить книгу Иванова в высокобюджетный фильм пришла продюсеру Дарье Лавровой, создательнице популярного детективного сериала « Ищейка»:

«Для меня все началось много лет назад на берегу Черного моря. Я зачитывалась романом «Сердце пармы», и вдруг мысль: это же кино!.. Когда нам удалось договориться с Алексеем Ивановым о выкупе прав на экранизацию, мы поняли, какая огромная ответственность на нас легла».

Написать сценарий двухчасовой картины на основное большого эпического романа было непростой задачей. За ее реализацию взялся легендарный режиссер и сценарист Сергей Бодров , которому не только удалось сохранить в своей работе мрачную и притягательную атмосферу оригинала, но и получить похвалы от самого Иванова.

Съемки «Сердца пармы»

Режиссером проекта команда практически единогласно выбрала Антона Мегердичева. Многим российским зрителям он может быть известен как создатель « Движение вверх » и « Метро ». Несмотря на то что за спиной Мегердичева уже не один успешный проект, «Сердце пармы» оказалось самой сложной лентой в его карьере:

«Сердце пармы» — важный этап моей жизни. Ничего подобного я ранее не снимал. Все синяки и шишки были набиты. Иногда мы брали на себя гораздо больше, чем могли себе позволить. Надеюсь, зритель оценит наши усилия!»

Всего в разработке проекта участвовало более 2000 различных специалистов. При этом лишь 200 человек из этой огромной команды были задействованы в работе после самих съемок.

Где снимали главный блокбастер года?

Съемки картины шли почти год, с лета 2019-го по весну 2020-го. Все локации команда смогла найти на живописных просторах Подмосковья и Пермского края.

Специально для фильма целая отдельная команда специалистов занялась созданием исторически достоверных декораций и реквизита, продуманных до мельчайших деталей. В качестве их консультантов выступали настоящие шаманы и историки, изучающие культуру и местных народов.

Сердце пармы

Основным местом съемок стал отстроенный с нуля средневековый город Чердынь, представляющий собой огромную деревянную твердыню с жилыми домами, рыночными улочками, храмами и другими постройками. Декораторы трудились над созданием этой масштабнейшей декорации более полугода. После завершения съемок она была безвозмездно передана во владение администрации округа, которая превратила ее в живописную смотровую площадку. Каждому любителю больших эпических фильмов определенно стоит посмотреть, как мастерски команда профессионалов задействовала крепость на большом экране.

Сердце пармы

Для членов актерского состава специалисты изготовили более 500 костюмов: среди них были как привычные для зрителей исторических фильмов тяжелые доспехи и кольчуги, так и необычные облачения из рыбьей кожи, ботинки из тайменя и ленка и многое другое.

Звезды и боевые сцены

Отбор актеров для фильма тоже длился достаточно долго, более года. По словам режиссера Антона Мегердичева, создателям пришлось отсмотреть огромное количество самых различных кандидатур.

Для Александра Кузнецова , звезды фильмов « Кислота » и « Скиф » и исполнителя роли князя Михаила, этап кастинга стал настоящим испытанием:

«На эту роль был огромный кастинг. Меня утвердили в последний момент. Вроде какой из меня князь? У меня не самая героическая внешность, но все же меня утвердили. Для меня это важнейшая роль».

На съемочной площадке Кузнецову пришлось не только проявлять свое актерское мастерство, но и выполнять сложные трюки. Одним из них актер по праву особенно гордится:

«Когда я поднимаю раненого коня, заваленного горой трупов на поле боя, он встает на дыбы, и я даю сигнал своей дружине, чтобы продолжить битву. Это выглядит очень эпично и красиво».

К слову, скакун князя тоже был тщательно отобран из тринадцати лошадей. Создатели картины остановили свой выбор на жеребце по кличке Фрегат. На площадке у коня даже был собственный дублер, подменявший его в особенно сложных сценах.

Съемки фильма «Сердце пармы»

Роль Тиче сыграла Елена Ербакова , для которой эта работа в кино стала дебютной. Съемочная команда просмотрела множество сайтов различных сибирских театров в поисках подходящей по внешности актрисы.

«Со мной связалась кастинг-директор и предложила записать самопробы. Я отправила несколько версий, через какое-то время меня пригласили на первый «живой» кастинг. Еще год пришлось ездить на парные кастинги, и меня наконец утвердили. Я была так рада!»

Елена Ербакова в роли Тиче

Специально для съемок актрисе пришлось выучить мансийский язык, на котором разговаривали языческие племена вогулов. По словам Ербаковой, в проработке образа своей героини ей сильно помогло ее происхождение:

«Я в первую очередь опиралась на свою религию, шаманизм, ведь я с детства росла в атмосфере обрядов. Тиче мне хотелось дать много женского, для меня она вся про любовь. И я такая же! В этом мы похожи».

К сожалению, «Сердце пармы» также стало последним фильмом Сергея Пускепалиса . 20 сентября актер погиб в ДТП в Ярославской области. В картине он сыграл роль Полюда, мудрого товарища и наставника Михаила.

Сергей Пускепалис в «Сердце пармы»

Актеров для массовых сцен съемочная команда набирала прямо на месте, по всему Пермскому краю. В различных масштабных эпизодах, в том числе в огромных постановочных сражениях, одновременно могли участвовать до 300 человек. Каждому участнику баталии необходимо было пройти полугодовой курс боевой подготовки. Все их оружие – копии реальных образцов, созданные реквизиторами с использованием аутентичных технологий. Поэтому бои в «Сердце пармы» – зрелище, которое точно не стоит пропускать.

Сердце пармы

Фильм все еще доступен к просмотру в кинотеатрах по всей России.