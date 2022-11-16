Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нитрам" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости В московском кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара

В московском кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара

16 ноября 2022 16:16
В московском кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара

На мероприятии будут показаны пять картин режиссера.

Московский кинотеатр «Художественный» анонсировал ретроспективу легендарного французского режиссера Жана-Люка Годара. Мероприятие получило название «Годар. Навсегда».

Кинематографист, внесший неоценимый вклад в развитие киноискусства, ушел из жизни в начале этой осени, 13 сентября. За свою карьеру он успел снять огромное количество очень разнообразных картин и получить практически все престижнейшие мировые награды, включая почетный «Оскар», а также призы Каннского, Берлинского и Венецианского фестивалей.

В рамках мероприятия будут показаны пять лент Годара, отражающие разные этапы и стороны его богатого творческого пути. Программа была составлена директором кинотеатра Стасом Тыркиным.

Показы пройдут с 25 по 29 ноября. Полное расписание ретроспективы:

  • 25 ноября будет показан фильм «Презрение» 1963 года с Бриджит Бардо («Истина») и Мишелем Пикколи («Попутчица») в главных ролях.
  • 26 ноября — «Имя Кармен» 1983 года с Марушкой Детмерс («Короли Мамбо») и Жаком Боннаффе («Дьяволы»).
  • 27 ноября — «Безумный Пьеро» 1965 года с Жан-Полем Бельмондо («Профессионал») и Анной Кариной («Жить своей жизнью»).
  • 28 ноября — «Маленький солдат» 1960 года с Мишелем Сюбором («Франсуаза, или Супружеская жизнь») и Анной Кариной.
  • 29 ноября — «На последнем дыхании» 1960 года с Жан-Полем Бельмондо и Джин Сиберг («Здравствуй, грусть»).
Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Читать далее 16 ноября 2022
Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Все это мы уже видели: 6 фильмов и сериалов, которые плагиатят «Гарри Поттера» Читать далее 14 ноября 2022
Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Не простое совпадение: 5 двойников супергероев Marvel во вселенной DC Читать далее 13 ноября 2022
От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов От «Убивая Еву» до «Завтрака у Тиффани»: какими духами пользуются герои кино и сериалов Читать далее 15 ноября 2022
Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы Читать далее 17 ноября 2022
Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Эксклюзив: звезда «Теста на беременность» Светлана Иванова поделилась любимыми фильмами и сериалами Читать далее 17 ноября 2022
Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Новая надежда: 5 актеров, которые просятся во вселенную Marvel Читать далее 14 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года От Шазама до Найтвинга: каких героев DC мы увидим на экране до 2025 года Читать далее 16 ноября 2022
Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Нервы на пределе: 9 сериалов, похожих на «Игру на выживание» Читать далее 17 ноября 2022
Related video