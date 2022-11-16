В московском кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара

На мероприятии будут показаны пять картин режиссера.

Московский кинотеатр «Художественный» анонсировал ретроспективу легендарного французского режиссера Жана-Люка Годара. Мероприятие получило название «Годар. Навсегда».

Кинематографист, внесший неоценимый вклад в развитие киноискусства, ушел из жизни в начале этой осени, 13 сентября. За свою карьеру он успел снять огромное количество очень разнообразных картин и получить практически все престижнейшие мировые награды, включая почетный «Оскар», а также призы Каннского, Берлинского и Венецианского фестивалей.

В рамках мероприятия будут показаны пять лент Годара, отражающие разные этапы и стороны его богатого творческого пути. Программа была составлена директором кинотеатра Стасом Тыркиным.

Показы пройдут с 25 по 29 ноября. Полное расписание ретроспективы: