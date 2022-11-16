В московском кинотеатре «Художественный» состоится ретроспектива фильмов Жан-Люка Годара
На мероприятии будут показаны пять картин режиссера.
Московский кинотеатр «Художественный» анонсировал ретроспективу легендарного французского режиссера Жана-Люка Годара. Мероприятие получило название «Годар. Навсегда».
Кинематографист, внесший неоценимый вклад в развитие киноискусства, ушел из жизни в начале этой осени, 13 сентября. За свою карьеру он успел снять огромное количество очень разнообразных картин и получить практически все престижнейшие мировые награды, включая почетный «Оскар», а также призы Каннского, Берлинского и Венецианского фестивалей.
В рамках мероприятия будут показаны пять лент Годара, отражающие разные этапы и стороны его богатого творческого пути. Программа была составлена директором кинотеатра Стасом Тыркиным.
Показы пройдут с 25 по 29 ноября. Полное расписание ретроспективы:
- 25 ноября будет показан фильм «Презрение» 1963 года с Бриджит Бардо («Истина») и Мишелем Пикколи («Попутчица») в главных ролях.
- 26 ноября — «Имя Кармен» 1983 года с Марушкой Детмерс («Короли Мамбо») и Жаком Боннаффе («Дьяволы»).
- 27 ноября — «Безумный Пьеро» 1965 года с Жан-Полем Бельмондо («Профессионал») и Анной Кариной («Жить своей жизнью»).
- 28 ноября — «Маленький солдат» 1960 года с Мишелем Сюбором («Франсуаза, или Супружеская жизнь») и Анной Кариной.
- 29 ноября — «На последнем дыхании» 1960 года с Жан-Полем Бельмондо и Джин Сиберг («Здравствуй, грусть»).