Рейтинг второго сезона «Чаки» на Rotten Tomatoes оказался самым высоким среди всех частей франшизы

Новая серия шоу о кукле-убийце выйдет уже сегодня.

Рейтинг хоррор-сериала «Чаки» на агрегаторе Rotten Tomatoes поднялся до 95% после выхода второго сезона.

Этот результат является рекордом для всей франшизы о знаменитой кукле-убийце. Не считая самого шоу, ближе всего к нему смог подобраться фильм «Культ Чаки» 2017 года, набравший 78% одобрения критиков. Обычные зрители также высоко оценили проект шоураннера Дона Манчини — на данный момент средняя оценка от пользователей составляет 88%. Такие успехи практически гарантируют проекту продление на третий сезон.

Главные роли в новой части шоу вновь исполнили Брэд Дуриф («Пролетая над гнездом кукушки»), Закари Артур («Очевидное»), Аливия Элин Линд («Реванш») и Бьоргвин Арнарсон («Ученик экзорциста»).

По сюжету, трио главных героев в лице Джейка Уиллера (Артур), Лекси Кросс (Линд) и Девона Эванса (Арнарсон) отправляют в суровую католическую исправительную школу после событий первого сезона. Там они снова сталкиваются лицом к лицу со своим заклятым врагом Чаки (озвучен Дурифом), который смог заручиться поддержкой целой армии идентичных одержимых кукол «Хороший парень».

Премьера первой серии второго сезона состоялась 10 ноября, сейчас зрителям доступны шесть эпизодов из восьми. Оставшиеся две серии выйдут сегодня, 16 ноября, и 23 ноября.