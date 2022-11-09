Сериал «Заговор сестер Гарви» продлен на второй сезон

Стриминговый сервис Apple TV+ официально продлил на второй сезон тепло принятую многосерийную черную трагикомедию «Заговор сестер Гарви». Первый сезон выходил на цифровой платформе с конца августа по середину октября.

Действие разворачивается на живописном ирландском островке, а в центре повествования — пять разновозрастных сестер Гарви, которые всегда заботятся друг о друге. Их жизнь омрачает муж одной из них по имени Джон Пол, на постоянной основе совершающий отвратительные поступки, из-за чего все страдают. Не желая больше с этим мириться, четыре сестры инициируют заговор, чтобы расправиться с негодяем и освободить пятую из оков токсичного брака. Так рождается коварный план убийства, но все постоянно идет наперекосяк. Однако в какой-то момент мужчина умирает при загадочных обстоятельствах — это становится повод для расследования. Не желающие выплачивать компенсацию страховщики начинают дотошно копаться в этой истории, тем самым заставляет сестер изрядно понервничать.

В актерский состав сериала входят Ив Хьюсон, Клас Банг, Энн-Мэри Дафф, Дэрил МакКормак, Брин Глисон, Сара Грин, Ева Бертистл, Майкл Смайли, Шана Керслэйк и Шэрон Хорган, которая выступает в качестве креативного куратора и исполнительного продюсера шоу. В основу проекта лег бельгийский мини-сериал 2012 года «Клан «Черная вдова». Подробности предложения пока неизвестны.