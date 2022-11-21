Корпорацию Disney вновь возглавит Боб Айгер

Внутри Disney произошла неожиданная перестановка. На должность главы семейной корпорации внезапно вернулся прежний руководитель Боб Айгер. Он заменил нынешнего управленца Боба Чапека, который перенял бразды правления от Айгера два года назад. Айгер же занимал руководящий пост почти два десятилетия — с 2005-го по 2020-й. Именно под его началом компания Disney достигла таких впечатляющих успехов, приобретя студии Marvel, Lucasfilm, Pixar и Fox.

Ниже приведена выдержка из электронного письма Айгера, которое он разослал всем сотрудникам и актерам в день своего назначения:

«С переполняющим чувством благодарности и, должен признаться, с большим удивлением, сообщаю вам сегодня о том, что я возвращаюсь в Walt Disney Company в качестве главного исполнительного директора. Я в восторге от ваших достижений и рад запустить множество новых начинаний. Я оптимист по жизни и, если я чему-то и научился за годы работы в Disney, так это тому, что даже перед лицом неопределенности — особенно перед лицом неопределенности — наши сотрудники и актеры достигают невозможного. Disney занимает особое место на слуху людей по всему миру именно благодаря вам, а ваша преданность этой компании и ее миссии, а именно — приносить людям радость благодаря великолепным историям — вдохновляет меня ежедневно».

Айгер всегда пользовался огромным авторитетом и любовью, поэтому для многих его возвращение стало очень позитивным знаком. С Чапеком же все неоднозначно. Он вступил в должность в крайне болезненный для всех период, когда бушевала пандемия, и принял несколько сомнительных решений, которые косвенно критиковал и сам Айгер. Вдобавок к этому, Чапек позволял себе спорные высказывания, которые иногда расходились с корпоративной концепцией. Кроме того, при нем произошел публичный скандал со Скарлетт Йоханссон, связанный с процентами за прокат «Черной Вдовы», а на прошлой неделе бывший гендиректор сообщил об очередной волне массовых увольнений.

Контракт Айгера будет действовать минимум два года. Его задача — урегулировать все текущие проблемы и оптимизировать выручку, которая в последние кварталы снизилась.