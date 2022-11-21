Бела Тарр прокомментировал свой уход из кино и деятельность в качестве преподавателя

Легендарный венгерский режиссер Бела Тарр рассказал о своем решении уйти из кино и заняться преподаванием.

Последней большой работой Тарра стала лента «Туринская лошадь» 2011 года, получившая номинацию на главный приз Берлинского кинофестиваля. В свежем интервью Variety, которое состоялось недавно в Каире, куда Тарр прилетел для вручения награды за жизненные достижения и проведения семинара для молодых кинематографистов, он сказал, что не собирается отказываться от своего решения:

«Старикам пора уходить. Выйдите на пенсию, наслаждайтесь солнцем. Все знали, что «Туринская лошадь» будет моей последней картиной. Я знал, что, если мне удастся снять этот фильм, я не смогу сказать ничего больше. Язык, который я создавал, стал совершенным. Он готов и упакован, так что принимайте его или отвергайте. Теперь все зависит от вас».

На том же семинаре Тарр также обсудил со слушателями свой уникальный режиссерский стиль:

«Мои дубли с каждым фильмом становились все длиннее и длиннее, потому что я думал о времени, а кино игнорировало его. Моя логика была такова: действие-склейка, действие-склейка. Но с каждым днем мы становились все старше и слабее. Думаю, я хотел кое-что узнать о мире»,

По cловам Тарра, сейчас он больше заинтересован в том, чтобы показать молодым кинематографистам, как быть собой. В 2012 году Тарр основал киношколу film.factory в Сараево. Теперь он ездит с лекциями по всему миру:

«Знаете, когда я говорю, что «учу», это не образование. Это освобождение. Я считаю, что не стоит говорить студентам как «правильно» что-то делать. Сейчас любой может снять фильм на свой телефон. Правил больше нет. Люди свободны! И я никогда не буду навязывать им свою точку зрения».

Кроме того, Тарр нередко поддерживает проекты своих учеников. Например, недавно он выступил исполнительным продюсером нового фильма Вальдимара Йоханссона «Агнец» с Нуми Рапас в главной роли. Кроме того, в последние годы режиссер начал принимать участие в разработке мультимедийных проектов, сочетающих в себе кино, изобразительное искусство и перформанс.