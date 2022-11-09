После «Дэдпула 3» Шон Леви собирается снять фильм из вселенной «Звездных войн»

Lucasfilm и Disney определились с режиссером очередного проекта по вселенной «Звездных войн». Как сообщает Deadline, переговоры на предмет постановки новой полнометражной ленты франшизы ведет Шон Леви — создатель трилогии «Ночь в музее», «Живой стали», «Главного героя» и «Проекта «Адам». Кинематографист отлично зарекомендовал себя в качестве постановщика приключенческих фильмов для всей семьи, у него есть опыт работы с большими бюджетами, а также хорошо ладит с кинокомпаниями. В корпоративной среде Disney такой кадр станет очень ценным пополнением.

На скорый релиз «Звездных войн» Леви надеяться не стоит. Леви возьмется за этот проект лишь после того, как полностью закончит «Дэдпула 3», съемки которого начнутся ориентировочно в конце весны. В данный момент он занимается постпродакшном четырехсерийной драмы Netflix «Весь невидимый нам свет», где сыграли Марк Руффало и Хью Лори. Помимо «Дэдпула 3», в 2023 году Леви собирается поставить два эпизода финального сезона «Очень странных дел», который он продюсирует под баннером своей производственной компании 21 Laps. В более отдаленных перспективах у него и Райана Рейнольдса заявлен сиквел « ».

Какие-либо детали «Звездных войн» Леви пока неизвестны. Сейчас внутри Lucasfilm в параллельной разработке на разных стадиях находится целый ряд проектов по галактической саге: все еще актуальный авиационный эпик Пэтти Дженкинс «Эскадрилья изгоев», безымянный проект Тайки Вайтити, поставленная на паузу трилогия Райана Джонсона, а также продюсерская лента Кевина Файги, сценарий к которой сочиняет автор «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» Майкл Уолдрон. Кроме того, в прошлом месяце в производство был запущен секретный проект от шоураннера многосерийных «Хранителей» Дэймона Линделофа. Режиссером этого фильма назначена Шармин Обаид («Мисс Марвел»).

Вслед за новостью о будущем сотрудничестве Леви и Lucasfilm портал TheWrap опубликовал новость об отмене другого ранее объявленного проекта по «Звездным войнам», которым занимался Джастин Диллард («Двойная петля»). СМИ впервые сообщили об этом проекте в феврале 2020 года, но в опубликованном сайтом обрывке интервью кинематографист заявил, что от его идеи в итоге отказались.

Предполагается, что следующий фильм по «Звездным войнам» выйдет в декабре 2025 года.