Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Другая" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Майлз Теллер претендует на главную роль в сериале по фантастическому роману «Нейромант»

Майлз Теллер претендует на главную роль в сериале по фантастическому роману «Нейромант»

30 ноября 2022 14:19
Майлз Теллер претендует на главную роль в сериале по фантастическому роману «Нейромант»

Сервис Apple TV+ планирует экранизировать всю киберпанк-трилогию Уильяма Гибсона.

Звезда авиационного эпика «Топ Ган: Мэверик» Майлз Теллер может записать в свой актив еще один многообещающий телевизионный проект. Согласно эксклюзиву от портала The Illuminerdi, актер может сыграть главную роль в многосерийной адаптации культового киберпанк-романа Уильяма Гибсона «Нейромант». По данным инсайдеров, крупнобюджетной экранизацией занимается стриминговый сервис Apple TV+, а Теллер уже получил предложение.

Действие футуристической драмы, совмещающей в себе темы искусственного интеллекта и промышленной антиутопии, развернется в будущем на территории городского конгломерата Токио-Иокогама, где властвуют мегакорпорации. В центре сюжета окажется высококлассный хакер Генри Кейс, чья специализация — взлом и защита информации. Однажды он переходит дорогу не тем людям, что в итоге оборачивается для него проблемами. После встречи с гангстерами Кейс не способен входить в матрицу, а видит он исключительно пиксели вместо привычных трехмерных изображений. Главный герой постепенно опускается на дно, но все кардинально меняется после встречи с таинственной Молли.

Apple хочет экранизировать всю книжную трилогию Гибсона, но Теллер рассчитывает появиться лишь в первом сезоне. В потенциальном продолжении главным персонажем станет Молли. Сейчас идет подбор актрисы. Создатели хотят найти крепкую девушку, типажом чем-то напоминающую Тринити из «Матрицы». Кастинг на остальные роли также в активной стадии.

В качестве исполнительного продюсера, главного сценариста и шоураннера «Нейроманта» выступит Грэм Роланд («Джек Райан», «Почти человек»). Как минимум один эпизод должен поставить режиссер Джастин Диллард («Двойная петля»). Старт съемочного процесса предварительно намечен на лето 2023 года.

Для Теллера это будет уже третья крупная роль на телевидении после мини-сериала Николаса Виндинга Рефна и Amazon «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и полюбившегося критикам хита Paramount+ «Предложение».

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Присмотрись к соседу: подборка сериалов про маньяков Читать далее 30 ноября 2022
Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Вождь, маньяк и безутешный отец: 5 необычных ролей Дмитрия Нагиева Читать далее 28 ноября 2022
Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Что смотреть в декабре: «Эмили в Париже», домашние вампиры и сиквел «Достать ножи» Читать далее 1 декабря 2022
Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть? Тест: какое фэнтези 2022 года тебе необходимо посмотреть? Читать далее 27 ноября 2022
7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов 7 ирландских актеров и актрис, которые украли сердца миллионов Читать далее 26 ноября 2022
Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Адреналин зашкаливает: 5 новых американских боевиков, которые вам стоит посмотреть Читать далее 1 декабря 2022
Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Человек-паук или Черная Вдова – какой ты супергерой Marvel по знаку зодиака? Читать далее 29 ноября 2022
Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Тест: какую часть «Гарри Поттера» тебе стоит пересмотреть прямо сейчас? Читать далее 30 ноября 2022
Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Как в воду глядели: 5 фильмов и сериал, которые предсказали будущее Читать далее 29 ноября 2022
«Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале «Уэнсдэй»: все, что вы хотели знать о новом мрачном сериале Читать далее 30 ноября 2022
Related video