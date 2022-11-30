Майлз Теллер претендует на главную роль в сериале по фантастическому роману «Нейромант»

Звезда авиационного эпика «Топ Ган: Мэверик» Майлз Теллер может записать в свой актив еще один многообещающий телевизионный проект. Согласно эксклюзиву от портала The Illuminerdi, актер может сыграть главную роль в многосерийной адаптации культового киберпанк-романа Уильяма Гибсона «Нейромант». По данным инсайдеров, крупнобюджетной экранизацией занимается стриминговый сервис Apple TV+, а Теллер уже получил предложение.

Действие футуристической драмы, совмещающей в себе темы искусственного интеллекта и промышленной антиутопии, развернется в будущем на территории городского конгломерата Токио-Иокогама, где властвуют мегакорпорации. В центре сюжета окажется высококлассный хакер Генри Кейс, чья специализация — взлом и защита информации. Однажды он переходит дорогу не тем людям, что в итоге оборачивается для него проблемами. После встречи с гангстерами Кейс не способен входить в матрицу, а видит он исключительно пиксели вместо привычных трехмерных изображений. Главный герой постепенно опускается на дно, но все кардинально меняется после встречи с таинственной Молли.

Apple хочет экранизировать всю книжную трилогию Гибсона, но Теллер рассчитывает появиться лишь в первом сезоне. В потенциальном продолжении главным персонажем станет Молли. Сейчас идет подбор актрисы. Создатели хотят найти крепкую девушку, типажом чем-то напоминающую Тринити из «Матрицы». Кастинг на остальные роли также в активной стадии.

В качестве исполнительного продюсера, главного сценариста и шоураннера «Нейроманта» выступит Грэм Роланд («Джек Райан», «Почти человек»). Как минимум один эпизод должен поставить режиссер Джастин Диллард («Двойная петля»). Старт съемочного процесса предварительно намечен на лето 2023 года.

Для Теллера это будет уже третья крупная роль на телевидении после мини-сериала Николаса Виндинга Рефна и Amazon «Слишком стар, чтобы умереть молодым» и полюбившегося критикам хита Paramount+ «Предложение».