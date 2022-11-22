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Киноафиша Новости Завершились съемки нового фильма Тодда Хейнса с Натали Портман и Джулианной Мур

Завершились съемки нового фильма Тодда Хейнса с Натали Портман и Джулианной Мур

22 ноября 2022 17:55
Завершились съемки нового фильма Тодда Хейнса с Натали Портман и Джулианной Мур

Картина о взрослой женщине, которая завела роман со своим учеником.

В минувшие выходные в Джорджии официально подошли к концу съемки десятого полнометражного фильма Тодда Хейнса под названием May December («Май, декабрь»). Новость через подтверждает портал IndieWire.

Ведущие роли в новом проекте от режиссера «Кэрол» и «Темных вод» сыграли Натали Портман и Джулианна Мур. Если звезда «Черного лебеда» впервые сотрудничала с постановщиком, то для Мур это уже четвертая картина Хейнса после драм «Спасение», «Вдали от рая» и «Мир, полный чудес». Также в основной каст вошли Чарльз Мелтон («Ривердэйл») и Джоан Райлли («Атланта»).

В центре сюжета окажется Грэйси Атертон-Ю (Мур), когда-то допустившая роман со своим учеником Джо (Мелтон), в результате чего они образовали семью. Из-за большой разницы в возрасте в свое время их союз привлек к себе широкой внимание общественности, а в настоящее время пара уже готовится отпускать своих детей во взрослую жизнь. Идиллия рушится после появления голливудской актрисы Элизабет Берри (Портман), планирующей сыграть Грэйси в биографическом фильме. Для достоверности артистка хочет как можно лучше узнать прототип своего персонажа, но чем сильнее женщины сближаются, тем яснее Элизабет понимает свое сходство с Грэйси. Постепенно ситуация внутри семьи накаляется, потому что из-за гостьи супруг начинает смотреть на инцидент юности с совершенно иного ракурса. Проблемы и недовольства, копившиеся годами, в итоге выходят на поверхность.

Сценарий Сами Берч («Койот против «Акме») в свое время попал в знаменитый голливудский «Черный список» лучших нереализованных кинопроектов. Даты релиза у картины пока нет, но предполагается, что мировая премьера состоится в рамках следующего Каннского кинофестиваля.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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