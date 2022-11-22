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Киноафиша Новости Анжелика Хьюстон сыграет в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Балерина»

Анжелика Хьюстон сыграет в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Балерина»

22 ноября 2022 10:24
Анжелика Хьюстон сыграет в спин-оффе «Джона Уика» под названием «Балерина»

Звезда «Семейки Аддамс» вновь исполнит роль главы славянской криминальной группировки.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Анжелика Хьюстон присоединилась к актерскому составу фильма «Балерина», который является спин-оффом «Джона Уика». В новой картине актриса вновь сыграет Директора, главу славянской криминальной группировки. Эту роль она уже исполняла в третьей части основной линейки фильмов.

Новость о возвращении Хьюстон уже прокомментировала продюсер «Балерины» Эрика Ли:

«Основная идея этого фильма сформировалась благодаря сценам с Анжеликой в «Джоне Уике 3». Она — настоящая икона и символ голливудской аристократии. Вселенная «Джона Уика» стала богаче благодаря ее властному экранному образу».

Главную роль в будущем фильме исполнит Ана де Армас. Она сыграет молодую женщину-киллера, жаждущую отомстить убийцам своей семьи. Режиссером проекта является Лен Уайзман («Вспомнить все»), сценарий написал Шэй Хаттен («Дневная смена»). В настоящее время картина все еще находится в производстве.

Кроме того, к своей роли в «Балерине» вернется Иэн МакШейн, который вновь сыграет Уинстона, менеджера отеля «Континенталь». Также в фильме может появится главное лицо франшизы, Киану Ривз, однако эта информация еще не была официально подтверждена.

Хьюстон в первую очередь известна по фильмам «Семейка Аддамс», «Кидалы» и «Честь семьи Прицци». За свою долгую карьеру актриса трижды становилась номинанткой на «Оскар» и один раз выиграла заветную статуэтку. Ее последними на данный момент проектами являются «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан» Уэса Андерсона и военная драма «В ожидании Ани» Бена Куксона.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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