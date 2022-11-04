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Киноафиша Новости Вышел дублированный трейлер комедии «Большой золотой слиток» с Энди Гарсией и Меган Фокс

Вышел дублированный трейлер комедии «Большой золотой слиток» с Энди Гарсией и Меган Фокс

4 ноября 2022 16:12
Вышел дублированный трейлер комедии «Большой золотой слиток» с Энди Гарсией и Меган Фокс

Фильм о писателе-неудачнике, попавшем в дом эксцентричного богача и его семьи.

Отечественный прокатчик «Парадиз» представил дублированный трейлер черной комедии «Большой золотой слиток» с ярким актерским составом. Вместе с исполнителем главной роли Эмори Коэном в картине снялись Энди Гарсиа, Меган Фокс, Люси Хейл и Оскар Айзек. Российский релиз картины намечен на 8 декабря.

В центре повествования окажется начинающий писатель Сэмюэл Листон (Коэн), попадающий под машину загадочного богача Флойда Деверо (Гарсиа). В качестве извинения импозантный мужчина предлагает главному герою на время переселиться в собственный дом и написать его автобиографию. Деверо знакомит парня со своей семьей — молодой женой Жаклин (Фокс), взрослой дочкой от первого брака Лили (Хейл) и странноватым сыном Эдвардом (Леонидас Кастроунис). Листон погружается в процесс создания книги, но работа превращается в ночной кошмар с психоделикой, безумствами и неожиданными поворотами событий.

Снял фильм по собственному сценарию дебютант Брайан Питсос. Айзек входит также в команду исполнительных продюсеров вместе с Кристен Уиг. В остальном касте заняты Шайло Фернандес, Энди Ю, Фредерик Шмидт, Элис Крокер, Тим Рок, Серджо Риццут и Майкл Бенжамин Эрнандес.

Фото: Samuel Goldwyn Films
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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