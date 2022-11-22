Свои не подкачали: подборка российских сериалов

Начнем с самого свежего. В конце октября в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера сериала «Кунгур» , снятого режиссером Сергеем Поповом, автором таких телехитов, как «Мосгаз. Западня» , «Заключение», «Фурцева». Любители поисследовать «душу русскую» Георгий Селегей и Константин Галдаев («Салам Масква») сценарий наполнили на славу. В 12-ти сериях разворачивается и мелодрама с любовным треугольником, и криминально-детективное расследование, что держит в напряжении «а-кто-убийца?», и проводится психологический анализ целой социальной группы.

Не очень-то рады жители поселка Рыбачий возвращению их земляка Егора (Евгений Морозов), который отсидел восемь лет за убийство. Хотя герой продолжает уверять, что невиновен, односельчане больше верят решению суда, а потому Егору приходится тяжело. На него косо смотрят и стараются избегать общения, ему отказывают в работе, бывшая жена вышла замуж за другого, а сын даже не знает родного отца. Единственный вариант снять с себя обвинения — самому раскрыть преступление и найти настоящего убийцу. Но сделать это не так просто, если все вокруг против героя, а за долгие годы вокруг него сплели настоящий заговор.

Не то, чтобы в этом поселке живут исключительно люди злые, но они так привыкли следовать общественному мнению, что забыли как высказывать свои мысли и проявлять волю, а потому Егор для них — чужак и лучше бы ему убраться в соседний Кунгур. Как и жена Анна (Виктория Романенко) вышла замуж за другого не потому, что разлюбила мужа, а так она смогла обеспечить комфортную жизнь себе и своему ребенку. Таким образом сериал становится не только детективным расследованием, но и наблюдением за жизнью этих людей — простой внешне, но по сути своей сложной, в которой выжить можно только «не трепыхаясь». Главному герою, который пытается растормошить это болото, придется приложить немало усилий.

Еще одна осенняя премьера — сериал с истинно питерской атмосферой. Но не стоит бояться мрачного и хмурого, хотя эта история с Кузьмой Сапрыкиным и Гошей Куценко в главной роли разворачивается в основном в темное время суток. Свой сценарий Денис Артамонов словно мозаику собрал из головоломок, шарад и отсылок к знакомому — пусть не всегда узнаваемому, но на уровне интуиции понятному. Здесь и «Бандитский Петербург» вспомнится с «Улицами разбитых фонарей» и чем-то балабановским «Братом» в уличнымх зарисовках повеет, а по Родиону (так зовут одного из героев) и Порфирину Достоевский узнаваем. Абсурдическое шоу со слонами, бродящими по дворам-колодцам, понравится любителям интеллектуального юмора с черным оттенком.

Вадик (Кузьма Сапрыкин) мечтает о карьере стендапера, но вынужден по требованию властного отца, высокопоставленного полицейского, продолжать правоохранительную династию. Поэтому-то наивный кучерявый мальчик, только что окончивший академию МВД, вынужден слоняться по моргам и притонам, следуя за своим напарником Гошей (Гоша Куценко), брутальным прожженным оперативником. Они расследуют странное дело о похищении трупа из морга, пытаясь понять, кому и для каких целей могло понадобиться мертвое тело вебкам-модели.

Уже само название привлекает и раскрывает суть проблемы — альфа-лидером будет женщина, а мужчинам предстоит доказывать свою значимость. Делать это будет героиня Елены Лядовой в адаптации рассказа нашего современного «Зощенко» Александра Цыпкина. Он снова позволяет зрителю насладиться разбитным миром богатых жителей центра Москвы. Но главное, чем притягивает сериал — это главной героиней. Анна в исполнении звезды «Левиафана» поражает и возмущает: «Девочки себя так не ведут!» Девочки нет, а вот уверенные взрослые женщины — да!

Жизнь успешной, красивой, богатой Анны устроена и комфортна. Дорогая и уважаемая московская адвокатесса зарабатывает достаточно, чтобы быть независимой от мужчин, отношений и прочей романтической лабуды. Мужчина — только для секса. Сейчас она выбирает между двумя: молодым, но занудливым и разбитным, но в годах. Спокойствие нарушает неожиданно прилетевший из Лондона сын, да еще не один — с беременной (от него) пакистанской девушкой. Что-то Анна не готова к роли бабушки.

Если темы щекотливые понравились, то стоит познакомиться со скандальным для российского телевидения проектом. Талантливый тандем сценаристки Дарьи Грацевич («Интерны») и номинированнаго на «Оскар» Вадима Перельмана породил первый российский сериал, в котором героиню не обвиняют в изменах. Поначалу это даже кажется феминистским манифестом свободы, но его основной вывод более тонкий: быть несчастным — это нормально, и за нашу ложь мы отвечаем в первую очередь перед собой.

Елена Лядова играет здесь Анастасию, которая ищет способы не умереть со скуки. У нее есть интересная работа, квартира, муж и двое любовников (вскоре появляется третий, на 14 лет моложе ее). Их — любовников — задача состоит в том, чтобы добавить немного эмоционального всплеска в ее распорядок дня, тогда как сама Анастасия пытается разобраться, в чем же смысл ее жизни.

Желающие посмеяться пусть не удивляются, что шутки будут исходить из мест не столь отдаленных. События этого юмористического сериала развиваются в исправительной колонии. Среди матерых зеков и отъявленных маргиналов оказывают члены когда-то баснословно богатой семьи и возникает вопрос, а насколько они далеки от своих сокамерников по мировоззрению и поведению? Анна Пармас («Давай разведемся!», «Елки последние») удерживает этот пенитенциарный юмор на грани, но в чернуху и пошлость не сваливается.

После того, как на главу семейства, олигарха Верхоланцева, упал церковный колокол, наследники было выстроились в очередь за деньгами. Но узнают о блокировании счетов погибшего за финансовые махинации. Надежда только на заморский банковский вклад, код от которого Верхоланцев передал дочери от первого брака Алене (Анна Михалкова). Знакомство с ней, неисправимой идеалисткой, работающей в колонии, волею судеб перерастает в более близкое общение. Родственнички сжигают аленин дом и потому становятся ее подопечными в колонии, где она яростно и отчаянно будет их исправлять.

Почти что наш ответ «Бруклин 9-9» , только с добавлением суровой реальности российской провинции и приправленное реалистичным сюрром. Копотерапия от полицейских Бобровска смешна тем же: абсолютным нежеланием главных героев проявлять служебное рвение — всякий возникающий криминал портит им настроение и решать вопросы они любят по-своему, с минимальными трудозатратами.

Почти что сказка про Царя и его сыновей, только расписанная должностным регламентом внутренней службы. У начальника местного РОВД Максимыча (Иван Агапов) трое подчиненных: умный вроде детина Саныч, Лёня — так и сяк, и Валера — вовсе дурак. Экипажу № 314 «машины боевой», а в народе «буханки» больше нравится ездить на рыбалку да чаёк попивать, но приходится ещё иногда и работать на работе. Но как только трое удальцов приступают к выполнению своих обязанностей, так ситуация из сложной превращается в безвыходную.

От историй юмористических к сериалам трагическим — мастер жизненного катарсиса Борис Хлебников («Аритмия») представляет сериал без положительных героев, но каждый с оправдательным приговором (разве что главного «злодея» никак не выгородить). Все пугающе реалистично, причем на каждом пласту, что раскрывается в сценарии: от безнаказанной вседозволенности полиции и неискоренимой коррупции, достигающей чудовищных масштабов до кризиса института брака и веры в любовь. Надежда есть, и Хлебников намекает, что начинать надо с себя.

Невероятно событие происходит в неком провинциальном городе — глава строительной фирмы, что планирует участвовать в выборах на пост мэра, дарит городу Дворец спорта для детей. Но прямо во время торжественного открытия крыша здания падает на присутствующих. Множество погибших, в том числе дети. Но на скамье подсудимых оказывается не виновный в нарушении правил строительства бизнесмен, а его зам и главный инженер. Только один честный опер из антикоррупционного отдела хочет докопаться до истины. Хотел, пока не узнал, что его любимой женщины срочно нужны деньги на операцию.

Новая эпоха детективных триллеров рассказывает о преступлениях виртуальных, но приносящих беды реальные. Сериал, снятый Кириллом Плетнёвым («Без меня», «Жги!»), что не так давно перешел на другую сторону видеокамеры, необычен своим героем. Точнее, антигероем — ведь он распространяет наркотики, но при этом вызывающем симпатию. Американские шоураннеры окрестили это «феноменом Уолтера Уайта» (из сериала «Во все тяжкие»), когда дуальный персонаж творит ужасное, но он хороший семьянин и самый добрый на свете папа. Такое положение героя позволяет горшочек сценарных поворотов вариться без остановки, но при этом не ослабевать напряжение и интерес зрителя.

Передовыми технологиями, что по идее призваны помогать человеку и облегчить его жизнь, отлично пользуются и в преступных целях. В Даркнете появилась программа для покупки и доставки наркотиков, которой нет аналогов. Ее невозможно обнаружить на смартфоне, как и отследить всех участников сделки. Ее создатель, в даркнете прячущийся за ником Раст (Никита Ефремов), в жизни Саша — обаятельный гик в очках, с любимыми женой и дочкой. Этот злой гений работает непосредственно в полиции, а потому когда начинается охота на его приложение, ловко уводит следователей от собственной персоны. Но его главным противником становится некий Анонимус, который хочет попросту «отжать» приложение.

Редкий экземпляр отечественного производства — сериал для подростков. Российские шоураннеры то ли опасаются, то ли не хотят разворачивать мощности для создания молодежного контента, так что появление «Лэйт Найт Скул» можно приветствовать овациями. Если в вашем доме есть подросток, то смело ставьте закладку на странице с сериалом. Даже если чадо откажется его смотреть, что вряд ли, то польза будет и старшему поколению — понять, какие проблемы волнуют юных, что происходит в их головах и о что они обсуждают друг с другом. Только возможно вам понадобится словарик современного молодежного слэнга.

После возвращения из Лондона, где он учился последние несколько лет, Илья Майер (Алексей Лукин) оказывается в обычной московской школе. Неудивительно, что подросток чувствует себя чужим, т.к. нравы и обычаи отличаются от элитного забугорного колледжа. Но вот проблемы у всех одинаковые: стычки с родителями и учителями, буллинг, депрессия, секс. Большинство этих вопросов можно легко решить, достаточно просто обсудить друг с другом. И у Ильи оказывается такой талант — умение разговорить подростков, чтобы разрешить сложную ситуацию. Он и пара его новых приятелей тайком от учителей в спортзале школы начинают снимать ток-шоу, в котором школьники обсуждают то, что их волнует.

Романтизация вампиров (отдельное спасибо «Сумеркам») поспособствовала тому, что эти кровососущие теперь воспринимаются как утонченные и высокообразованные эстеты, живущие в роскоши. Но делать, если ты вампир в Смоленске? Получается мрачная комедия с провинциальным флером, в которой вампиры носят ушанки и пьют кровь из пластиковых бутылок. Актерский состав радует именами: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Екатерина Кузнецова и другие, а сценарий так вдохновляет, что хоть в Смоленск езжай.

Вампиры и в России живут, а в Смоленске так вообще есть многовековой клан под управлением князя тьмы Святослава Вернидубовича, но попросту деды Славы. Обычные смертные, кстати, знают о таком соседстве но особо не переживают. Смоленские вурдалаки — тихие интеллигенты и людей не кусают, а чтут кодекс поведения. Однако к ним появляются вопросы, когда в лесу находят два обескровленных трупа. Чтобы восстановить репутацию, вампиры начинают собственное расследование.

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