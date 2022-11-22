Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Честный развод 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира

Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира

22 ноября 2022 13:01
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира

В середине октября на Okko стартовал показ сериала «Кунгур» о жизни закрытого сообщества, поисках справедливости и любовном треугольнике. Вселенная шоу на стыке детектива и щемящей мелодрамы знакомит с галереей выразительных героев, связанных между собой паутиной тайн и интриг. Приглашаем погрузиться в запутанную историю невинно осужденного за убийство Егора и смотреть сериал «Кунгур» а заодно рассказываем о других мелодраматических сериалах из репертуара Okko.

Кунгур

Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира

Восемь лет назад в разгар свадьбы городского парня Егора и сельской красавицы Анны погиб брат невесты. В убийстве был обвинен новоиспеченный муж. Теперь герой выходит на свободу и возвращается в поселок Рыбачий, где его никто не ждет. Друзья отвернулись, бывшая жена Анна связала судьбу с авторитетом Виктором. Бизнесмен подмял под себя рыболовецкий промысел и стал отцом сыну Егора. Для местных жителей Фадеев — убийца, которому лучше ехать подальше для его же безопасности. Зэк, напротив, намерен задержаться, чтобы найти настоящего преступника и отомстить за украденную жизнь.

Месть

Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира

Захватывающее американское шоу о мире власти и роскоши. Аманда Кларк была ребенком, когда ее отец оказался в тюрьме по ложному обвинению и вскоре погиб. Теперь девушка готова отомстить людям, сделавшим папу пешкой в преступной игре. Героиня берет новое имя, Эмили Торн, и арендует дом на курорте нью-йоркской знати, по соседству с особняком могущественной «королевы Хэмптона» Викторией Грейсон, которую Аманда-Эмили считает врагом № 1. Новенькая постепенно становится своей в местном высоком обществе, готовясь нанести первый удар.

В Бореньке чего-то нет

Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира

Первый сериальный проект «Квартета И» в лучших традициях «О чем говорят мужчины». Пять месяцев назад состоявшемуся сериальному режиссеру Максиму пришел оригинальный сюжет, с которым не стыдно войти в историю кино. К работе над полнометражной картиной были привлечены бывшие однокурсники постановщика. Постпродакшн почти закончен, и Максим представляет команде черновой монтаж, по окончании просмотра состоится банкет. Пока герой переживает, удалось ли ему создать нечто стоящее, а его коллеги едят мимозу, пьют водочку, меряются талантами, дерутся и пытаются распутать паутину любовных интриг, которую они сплели за время съемок.

Невидимая линия

Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира

Атмосферный испанский сериал о становлении баскского сопротивления. Студенту экономического факультета Чаби Эчебаррьете пророчат блестящее будущее, но поездке в Гарвард и преподаванию юноша предпочитает террор. На дворе конец 60-х, и разнообразные молодежные группировки Страны басков борются с тиранией режима Франко. Старший брат, в девушку которого герой беззаветно влюблен, стоит у истоков создания леворадикальной организации ЭТА. Спецслужбы Испании поначалу не воспринимают новую политическую силу всерьез, но Чаби присоединяется к протесту, и об ЭТА узнает весь мир.

Тест на беременность

Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира

Молодая и перспективная акушер-гинеколог Наталья Бахметьева тяжело переживает смерть пациентки и решает начать с нуля. Она расстается с любовником, поставившим роковой диагноз, увольняется из больницы и переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. Вскоре она получает предложение возглавить отделение обсервации в экспериментальном научно-медицинском центре. Жесткая и проницательная заведующая производит впечатление на новых коллег, особенно на специалиста по искусственному оплодотворению Руслана, с которым Наталья училась в одной группе.

Бойфренд

Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира

Свежее южнокорейское шоу о любви, которой покорны все возрасты. Окончив университет и скопив достаточно денег, талантливый фотограф Ким Джин-хёк отправляется в путешествие по Кубе. Однажды вечером он знакомится соотечественницей Чха Су-хён, не подозревая о ее богатстве и высоком социальном статусе. Нищий студент и бизнес-леди проживают яркий курортный роман и разъезжаются по домам. Вскоре парень устраивается на работу в Сеульский отель, который принадлежит любовнице. Чувства героев всё еще сильны, но есть ли будущее у их отношений?

Без памяти

Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира

Авантюрный ромком о неожиданных последствиях амнезии. Сотрудница провинциального отделения российско-китайской компании Ольга потеряет работу, если срочно не выйдет замуж, чтобы соответствовать новой корпоративной политике. Она случайно знакомится со столичным бизнесменом, который попал в больницу после бандитского нападения. У Матвея отшибло память, и Оля представляется его невестой. Она забирает «жениха» домой и готовится к свадьбе. Тем временем поисками москвича занимаются местный мафиози и его настоящая избранница Марго.

Любовь напоказ

Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира

Жаркая история о турецкой Золушке, которая заставит биться сердце всех поклонников романтики. Портниха Айше Озкаялы не может распоряжаться собственной жизнью. Из-за гиперопеки старшего брата девушка не поступила в вуз, а теперь родственник-тиран запрещает ей работать и выдает замуж за соседа. Керем Йигитер — наследник текстильной империи, о любовных похождениях которого слагают легенды. Хорошая девочка решает использовать ловеласа для получения независимости и втягивает парня в игру. Айше объявляет Керема своим женихом, не подозревая, к каким последствиям приведет эта любовная авантюра.

Нина

Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира

Жора Крыжовников продолжает исследовать современные отношения. Мама троих детей Нина Ершова не работала ни одного дня, прекрасно чувствуя себя в роли домохозяйки. Если первые два брака со стартапером Шурой и преподавателем истории Славой были не слишком продолжительными и удачными, то муж № 3 — щедрый и заботливый бизнесмен Костя — устраивает героиню полностью. Стабильной и обеспеченной жизни в загородном поселке приходит конец, когда супруг уходит к другой, выставляя семью на мороз. Нина с дочками и сыном переезжает в съемную однушку. Она сталкивается с множеством неожиданных проблем, главным источником которых становятся помощники — бывшие мужья.

Жена путешественника во времени

Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира

Сериальное переосмысление бестселлера Одри Ниффенеггер. 28-летний Генри впервые повстречал будущую жену в библиотеке, она же знала его всю жизнь. Клер было шесть, когда неподалеку от ее дома из ниоткуда возник обнаженный мужчина, который стал ее главным секретом и первой любовью. Из-за генетической мутации Генри то и дело совершает неконтролируемые перемещения во времени, в ходе которых ему приходится выживать. Клер соглашается на парадоксальные правила семейной жизни, понимая, что муж в любой момент раствориться. Она готова ждать.

Реклама ООО «Окко». Pb3XmBtzswXKEq3qoqMrJotmvvg8nL66CcvSFz8

Фото: Legion-Media, Окко
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Очарование Рима и море любви: 9 легких итальянских комедий на вечер Читать далее 16 ноября 2022
Новая Уэнсдэй Аддамс: 6 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой  Новая Уэнсдэй Аддамс: 6 фильмов и сериалов с Дженной Ортегой Читать далее 22 ноября 2022
По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе Читать далее 22 ноября 2022
Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Читать далее 23 ноября 2022
Генеральная репетиция Нового года: Киноафиша приглашает на показ фильма «Ёлки 9» Генеральная репетиция Нового года: Киноафиша приглашает на показ фильма «Ёлки 9» Читать далее 22 ноября 2022
За реваншем на край земли За реваншем на край земли Читать далее 22 ноября 2022
Верните мне мой 2008: киноклуб Киноафиши приглашает на ностальгическую «Ночь кино» Верните мне мой 2008: киноклуб Киноафиши приглашает на ностальгическую «Ночь кино» Читать далее 21 ноября 2022
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Свои не подкачали: подборка российских сериалов Читать далее 22 ноября 2022
Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Читать далее 22 ноября 2022
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Читать далее 22 ноября 2022
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Читать далее 22 ноября 2022
Related video