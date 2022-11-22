Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира

В середине октября на Okko стартовал показ сериала «Кунгур» о жизни закрытого сообщества, поисках справедливости и любовном треугольнике. Вселенная шоу на стыке детектива и щемящей мелодрамы знакомит с галереей выразительных героев, связанных между собой паутиной тайн и интриг. Приглашаем погрузиться в запутанную историю невинно осужденного за убийство Егора и смотреть сериал «Кунгур» а заодно рассказываем о других мелодраматических сериалах из репертуара Okko.

Восемь лет назад в разгар свадьбы городского парня Егора и сельской красавицы Анны погиб брат невесты. В убийстве был обвинен новоиспеченный муж. Теперь герой выходит на свободу и возвращается в поселок Рыбачий, где его никто не ждет. Друзья отвернулись, бывшая жена Анна связала судьбу с авторитетом Виктором. Бизнесмен подмял под себя рыболовецкий промысел и стал отцом сыну Егора. Для местных жителей Фадеев — убийца, которому лучше ехать подальше для его же безопасности. Зэк, напротив, намерен задержаться, чтобы найти настоящего преступника и отомстить за украденную жизнь.

Захватывающее американское шоу о мире власти и роскоши. Аманда Кларк была ребенком, когда ее отец оказался в тюрьме по ложному обвинению и вскоре погиб. Теперь девушка готова отомстить людям, сделавшим папу пешкой в преступной игре. Героиня берет новое имя, Эмили Торн, и арендует дом на курорте нью-йоркской знати, по соседству с особняком могущественной «королевы Хэмптона» Викторией Грейсон, которую Аманда-Эмили считает врагом № 1. Новенькая постепенно становится своей в местном высоком обществе, готовясь нанести первый удар.

Первый сериальный проект «Квартета И» в лучших традициях «О чем говорят мужчины». Пять месяцев назад состоявшемуся сериальному режиссеру Максиму пришел оригинальный сюжет, с которым не стыдно войти в историю кино. К работе над полнометражной картиной были привлечены бывшие однокурсники постановщика. Постпродакшн почти закончен, и Максим представляет команде черновой монтаж, по окончании просмотра состоится банкет. Пока герой переживает, удалось ли ему создать нечто стоящее, а его коллеги едят мимозу, пьют водочку, меряются талантами, дерутся и пытаются распутать паутину любовных интриг, которую они сплели за время съемок.

Атмосферный испанский сериал о становлении баскского сопротивления. Студенту экономического факультета Чаби Эчебаррьете пророчат блестящее будущее, но поездке в Гарвард и преподаванию юноша предпочитает террор. На дворе конец 60-х, и разнообразные молодежные группировки Страны басков борются с тиранией режима Франко. Старший брат, в девушку которого герой беззаветно влюблен, стоит у истоков создания леворадикальной организации ЭТА. Спецслужбы Испании поначалу не воспринимают новую политическую силу всерьез, но Чаби присоединяется к протесту, и об ЭТА узнает весь мир.

Молодая и перспективная акушер-гинеколог Наталья Бахметьева тяжело переживает смерть пациентки и решает начать с нуля. Она расстается с любовником, поставившим роковой диагноз, увольняется из больницы и переезжает из Москвы в Санкт-Петербург. Вскоре она получает предложение возглавить отделение обсервации в экспериментальном научно-медицинском центре. Жесткая и проницательная заведующая производит впечатление на новых коллег, особенно на специалиста по искусственному оплодотворению Руслана, с которым Наталья училась в одной группе.

Свежее южнокорейское шоу о любви, которой покорны все возрасты. Окончив университет и скопив достаточно денег, талантливый фотограф Ким Джин-хёк отправляется в путешествие по Кубе. Однажды вечером он знакомится соотечественницей Чха Су-хён, не подозревая о ее богатстве и высоком социальном статусе. Нищий студент и бизнес-леди проживают яркий курортный роман и разъезжаются по домам. Вскоре парень устраивается на работу в Сеульский отель, который принадлежит любовнице. Чувства героев всё еще сильны, но есть ли будущее у их отношений?

Авантюрный ромком о неожиданных последствиях амнезии. Сотрудница провинциального отделения российско-китайской компании Ольга потеряет работу, если срочно не выйдет замуж, чтобы соответствовать новой корпоративной политике. Она случайно знакомится со столичным бизнесменом, который попал в больницу после бандитского нападения. У Матвея отшибло память, и Оля представляется его невестой. Она забирает «жениха» домой и готовится к свадьбе. Тем временем поисками москвича занимаются местный мафиози и его настоящая избранница Марго.

Жаркая история о турецкой Золушке, которая заставит биться сердце всех поклонников романтики. Портниха Айше Озкаялы не может распоряжаться собственной жизнью. Из-за гиперопеки старшего брата девушка не поступила в вуз, а теперь родственник-тиран запрещает ей работать и выдает замуж за соседа. Керем Йигитер — наследник текстильной империи, о любовных похождениях которого слагают легенды. Хорошая девочка решает использовать ловеласа для получения независимости и втягивает парня в игру. Айше объявляет Керема своим женихом, не подозревая, к каким последствиям приведет эта любовная авантюра.

Жора Крыжовников продолжает исследовать современные отношения. Мама троих детей Нина Ершова не работала ни одного дня, прекрасно чувствуя себя в роли домохозяйки. Если первые два брака со стартапером Шурой и преподавателем истории Славой были не слишком продолжительными и удачными, то муж № 3 — щедрый и заботливый бизнесмен Костя — устраивает героиню полностью. Стабильной и обеспеченной жизни в загородном поселке приходит конец, когда супруг уходит к другой, выставляя семью на мороз. Нина с дочками и сыном переезжает в съемную однушку. Она сталкивается с множеством неожиданных проблем, главным источником которых становятся помощники — бывшие мужья.

Сериальное переосмысление бестселлера Одри Ниффенеггер. 28-летний Генри впервые повстречал будущую жену в библиотеке, она же знала его всю жизнь. Клер было шесть, когда неподалеку от ее дома из ниоткуда возник обнаженный мужчина, который стал ее главным секретом и первой любовью. Из-за генетической мутации Генри то и дело совершает неконтролируемые перемещения во времени, в ходе которых ему приходится выживать. Клер соглашается на парадоксальные правила семейной жизни, понимая, что муж в любой момент раствориться. Она готова ждать.

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