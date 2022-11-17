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Киноафиша Новости Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы

Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы

17 ноября 2022 11:23
Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы

Сегодня в прокат вышел фильм, который точно нельзя пропустить. Остросюжетная драма Гарика Петросяна «Слон» рассказывает об отце, готовом пойти на все, чтобы спасти жизнь сына. Главную роль в картине исполнил Павел Прилучный. По случаю премьеры Киноафиша расспросила актера про его предпочтения в кино и о сериале, который стоит посмотреть всем.

 

Ваш любимый режиссер

Мой любимый режиссер — Леонид Гайдай. Мне кажется, он очень хорошо чувствует жанр. Делает настоящую комедию, нашу, российскую. Очень смешную, но без пошлости, и очень обаятельную. Я бы хотел поработать с подобным режиссером.

Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы
Кадр из фильма Гайдая «Спортлото-82». Михаил Пуговкин, Андрей Толшин, режиссер Леонид Гайдай

Фильм, который больше всего на вас повлиял

Как ни странно, меня очень удивили «Пираты Карибского моря». Я до конца фильма не мог поверить, что Джека Воробья играет Джонни Депп. Мне очень понравилось, как он перевоплотился. И это вдохновляет на свои работы. Хочется также максимально перевоплощаться, но пока нет таких предложений. Надеюсь, будут.

Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы
Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины

Сериал, который вы можете рекомендовать всем

Я недавно посмотрел «Беспринципные». Мне очень понравился этот сериал. Остроумный, веселый, действительно показывает настроение Патриков (имеется в виду район Патриаршие пруды. прим. редакции), и актеры замечательно сыграли.

Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы
Беспринципные

Любимая комедия

Люблю советские комедии. А из зарубежных мне нравится «Мы – Миллеры». Ужасы стараюсь не смотреть. Мелодрамы тоже меня как-то не впечатляют.

Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы
Мы – Миллеры

Любимый актер, который вдохновляет

Из зарубежных, наверное, Джонни Депп, опять же. Он просто прекрасен. Из российских – у нас много хороших актеров.

Любимый советский фильм

«Операция Ы» мне очень нравится, «Приключения Шурика». «Ширли-мырли» – прекраснейшая комедия из 90-х.

Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы
Ширли-мырли

Что смотрите прямо сейчас

Смотреть стараюсь всё, что выходит. Нужно понимать, в каком направлении идет киноиндустрия.

Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы
Фото со съемок фильма «Слон»

Российский сериал, который стоит показать всему миру

Я бы хотел, чтобы наш сериал «В клетке» посмотрело как можно больше людей во всем мире. «Мажора», опять же, купили во многих странах. Мне кажется, очень важно показывать качественное российское кино и сериалы за рубежом, чтобы там знали, что у нас по улицам не ходят медведи, мы снимаем действительно хорошее кино и у нас есть талантливые актеры. Я убежден, мы можем конкурировать и делаем кинопроекты ничуть не хуже, чем в Европе или Америке.

Эксклюзив: главный «мажор» страны Павел Прилучный назвал любимые фильмы и сериалы
Мажор

Мария Бабаева
Мария Бабаева
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