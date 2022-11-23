В Италии начались съемки библейской комедии с Омаром Си и Лакитом Стэнфилдом

Работа проходит в районе, где снимались «Страсти Христовы» и «Не время умирать».

В Италии недавно официально стартовали съемки библейской сатиры «Булавки и иглы» (Pins and Needles), ранее известной под названием «Книга Кларенса». Главные роли в ленте получили номинант на премию «Оскар» Лакит Стэнфилд («Иуда и черный мессия», «Атланта») и Омар Си («Люпен», «1+1»).

Производство проходит на юге страны в окрестностях живописного города Матера, который благодаря своей уникальной атмосфере уже давно привлекает внимание западных кинематографистов. Ранее Мэл Гибсон снимал там «Страсти Христовы», Гарт Дэвис — «Марию Магдалину», а Тимур Бекмамбетов — «Бен-Гура». Кроме того, в этом же месте режиссер Кэри Фукунага снимал первую автомобильную погоню для «Не время умирать».

О сюжете «Булавок и игл» пока ничего неизвестно, кроме того факта, что действие развернется в библейскую эпоху, а главным действующим лицом выступит некий Кларенс (Стэнфилд). Постановкой картины по своему оригинальному сценарию занимается режиссер остросюжетного вестерна Netflix «Тем больнее падать» Джеймс Сэмюэл. В своей религиозной комедии он попытается расширить жаровые горизонты.

Известно, что в фильме будут задействованы свыше двух тысяч чернокожих статистов. Из них примерно две сотни отобраны продюсерами из центров для беженцев-иммигрантов, расположенных в Базиликате. Съемки продлятся девять недель. На работу в регионе планируют потратить в районе $20 миллионов.

Производством фильма занимается студия Legendary Entertainment.