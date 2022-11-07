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Киноафиша Новости Видео: Генри Кавилла заменили на Лиама Хемсворта в сериале «Ведьмак» при помощи DeepFake

Видео: Генри Кавилла заменили на Лиама Хемсворта в сериале «Ведьмак» при помощи DeepFake

7 ноября 2022 16:32
Видео: Генри Кавилла заменили на Лиама Хемсворта в сериале «Ведьмак» при помощи DeepFake

Многие посмотревшие остались под впечатлением от попадания в образ.

Пока в сети продолжается активное обсуждение закулисных подробностей, связанных с отказом Генри Кавилла от съемок в четвертом сезоне «Ведьмака», автор YouTube-канала stryder HD решил сделать ролик с его преемником. Пользователь выложил DeepFake-видео, в котором лицо пока еще действующего Геральта в исполнении Кавилла он заменил на лицо Лиама Хемсворта.

В комментариях многие отмечают на удивление хорошее попадание в образ и качественную работу автора ролика, но как все будет на самом деле, покажет лишь время.

Согласно официальным причинам, Кавилл добровольно отказался от дальнейших съемок в «Ведьмаке», сославшись на сторонние факторы. Он тепло передал эстафету Хемсворту и пожелал создателям удачи. В сети же за прошедшее время появилось достаточно различных теорий и слухов разной степени правдоподобности. Профильные СМИ говорят, что Кавилл устал от изнурительных зарубежных съемок и чрезмерно длительного съемочного процесса, который мешает ему работать в других проектах. К тому же, сейчас у него на горизонте появились новые блокбастеры про Супермена.

Приближенные инсайдеры, в свою очередь, указывают на творческие разногласия, припоминая различные комментарии исполнителя о расхождении сериала с первоисточником Анджея Сапковского. Кавилл всегда стремился как можно точнее воплотить книжного Геральта, в то время как шоураннер Лорен Шмидт Хиссрик двигалась в своем направлении.

Премьера третьего сезона «Ведьмака», который станет для Кавилла прощальным, состоится на Netflix летом следующего года. Четвертый сезон с Хемсвортом уже в активной стадии написания.

Фото: Netflix
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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