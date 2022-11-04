Зак Брафф и ряд других артистов сыграют в инди-комедии «Француженка»

Фильм об учителе, который попадет в мир высокой кухни.

Зак Брафф договорился об участии в новом проекте. По данным Deadline, звезда сериала «Клиника» возглавил актерский состав независимой комедии «Француженка» (French Girl). Вместе с Браффом в фильме снимутся Ванесса Энн Хадженс («Тик-так... БУМ!»), Эвелин Брошу («Том на ферме») и Уильям Фихтнер («Джо против Кэрол»).

В центре сюжета окажется Гордон Кински (Брафф) — проживающий в Бруклине скромный учитель средней школы. Главный герой отправляется вместе со своей девушкой, шеф-поваром Софи Трембле (Брошу), в ее родной Квебек. Там она собирается пройти тестирование для работы в шикарном трехзвездочном ресторане, расположенном в замке Фронтенак. Легендарным заведением руководит суперпродвинутый повар-вундеркинд по имени Руби Коллинз (Хадженс). Оказавшись в незнакомой среде, персонаж Браффа попадет в ряд комичных ситуаций.

Режиссерами фильма выступает дуэт дебютантов Николас Райт и Джеймс А. Вудс, до этого написавшие для режиссера Роланда Эммериха сценарий блокбастера «День независимости: Возрождение». В продюсерскую команду картины вошли Валери д’Отей и Андре Руле.

Съемки «Француженки» уже стартовали и проходят в Монреале.