Квентин Тарантино посетовал на «марвелизацию» Голливуда и отсутствие настоящих кинозвезд

Квентин Тарантино заявил, что нынешний Голливуд больше не может создавать кинозвезд из-за тотальной «марвелизации». Своим мнением легендарный режиссер поделился в недавнем выпуске подкаста «2 Bears, 1 Cave»:

«Суть марвелизации заключается в том, что в Голливуде появились актеры, ставшие знаменитыми, играя супергероев. Но при этом они не стали кинозвездами, их персонажи стали звездами. Капитан Америка — звезда. Или Тор — звезда. Я не первый, кто это говорит».

Ранее похожим мнением поделилась Дженнифер Энистон, сказавшая в ноябре этого года, что «кинозвезд больше нет»

Тарантино также добавил, что на самом деле он не ненавидит Marvel:

«В детстве я сам собирал комиксы Marvel. Если бы их фильмы выходили, когда мне около двадцати, и если бы они не захватывали индустрию, как сейчас, я бы любил их. Моя единственная претензия к ним заключается в том, что супергероика стала единственным жанром, в котором по-настоящему заинтересован Голливуд. Только этот жанр вызывает какую-то активность в фанатской среде и в студиях. Места для чего-то другого просто не остается».

В тот же день на слова режиссера ответил Симу Лю, сыгравший главную роль в «Шан-Чи и легенде десяти колец». В своих социальных сетях актер написал, что раньше у азиатских исполнителей не было ни шанса стать кинозвездой:

«Во времена, когда кинозвезд создавали Тарантино и Скорсезе, у меня не было бы ни единого шанса сняться в фильме стоимостью более $400 млн. Я в восторге от их гениальных картин. Они великие авторы. Но они не имеют права указывать мне или кому-либо еще, как строить карьеру».

Также Лю добавил, что гордится своим сотрудничеством со студией Marvel, которая «вдохновляет людей разных национальностей по всему миру».