Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ёлки 9" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Квентин Тарантино посетовал на «марвелизацию» Голливуда и отсутствие настоящих кинозвезд

Квентин Тарантино посетовал на «марвелизацию» Голливуда и отсутствие настоящих кинозвезд

23 ноября 2022 13:15
Квентин Тарантино посетовал на «марвелизацию» Голливуда и отсутствие настоящих кинозвезд

На слова режиссера ответил актер Marvel Симу Лю.

Квентин Тарантино заявил, что нынешний Голливуд больше не может создавать кинозвезд из-за тотальной «марвелизации». Своим мнением легендарный режиссер поделился в недавнем выпуске подкаста «2 Bears, 1 Cave»:

«Суть марвелизации заключается в том, что в Голливуде появились актеры, ставшие знаменитыми, играя супергероев. Но при этом они не стали кинозвездами, их персонажи стали звездами. Капитан Америка — звезда. Или Тор — звезда. Я не первый, кто это говорит».

Ранее похожим мнением поделилась Дженнифер Энистон, сказавшая в ноябре этого года, что «кинозвезд больше нет»

Тарантино также добавил, что на самом деле он не ненавидит Marvel:

«В детстве я сам собирал комиксы Marvel. Если бы их фильмы выходили, когда мне около двадцати, и если бы они не захватывали индустрию, как сейчас, я бы любил их. Моя единственная претензия к ним заключается в том, что супергероика стала единственным жанром, в котором по-настоящему заинтересован Голливуд. Только этот жанр вызывает какую-то активность в фанатской среде и в студиях. Места для чего-то другого просто не остается».

В тот же день на слова режиссера ответил Симу Лю, сыгравший главную роль в «Шан-Чи и легенде десяти колец». В своих социальных сетях актер написал, что раньше у азиатских исполнителей не было ни шанса стать кинозвездой:

«Во времена, когда кинозвезд создавали Тарантино и Скорсезе, у меня не было бы ни единого шанса сняться в фильме стоимостью более $400 млн. Я в восторге от их гениальных картин. Они великие авторы. Но они не имеют права указывать мне или кому-либо еще, как строить карьеру».

Также Лю добавил, что гордится своим сотрудничеством со студией Marvel, которая «вдохновляет людей разных национальностей по всему миру».

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
«Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской «Мои дети – самая важная часть моей жизни»: эксклюзивное интервью с актрисой театра и кино Еленой Подкаминской Читать далее 24 ноября 2022
Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Каждому поколению — по Табакову: фильмы и сериалы с Павлом Табаковым Читать далее 22 ноября 2022
Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Эксклюзив: Агата Муцениеце раскрыла имена любимых актеров и рассказала о сериале, который засмотрела до дыр Читать далее 24 ноября 2022
Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Бурные чувства: «Кунгур» и еще девять отличных мелодраматических сериалов России и мира Читать далее 22 ноября 2022
Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Тест: в какой кинематографической семейке тебе найдется место? Читать далее 22 ноября 2022
По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе По следам будущих выпускников: 10 сериалов про жизнь в школе Читать далее 22 ноября 2022
Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Знакомьтесь — Аддамсы: 7 главных экранизаций комикса о странной семейке Читать далее 23 ноября 2022
Свои не подкачали: подборка российских сериалов Свои не подкачали: подборка российских сериалов Читать далее 22 ноября 2022
Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Ксения Утехина – о фильме про Петра I: «Очень хочу сняться в продолжении и сыграть Екатерину I» Читать далее 24 ноября 2022
За реваншем на край земли За реваншем на край земли Читать далее 22 ноября 2022
Related video