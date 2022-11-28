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О чем сериал «Аксентьев» с Евгением Серзиным?

28 ноября 2022 15:55
О чем сериал «Аксентьев» с Евгением Серзиным?

Детективная история с элементами мистики.

В начале этого месяца в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера многосерийного остросюжетного детектива «Аксентьев» с Евгением Серзиным в главной роли. Делимя подробностями примечательной новинки.

В центре сюжета — странный молодой человек по имени Роман Аксенов (Серзин). Его находит на остановке пара полицейских в лице Кати (Марина Ворожищева) и ее напарника Кухаренко (Сергей Яценюк). Главный герой совершенно ничего не помнит о своем прошлом. Он не знает абсолютно ничего о себе, а до встречи с представителями правоохранительных органов он полгода пролежал в больнице.

Долю мистики в повествование добавляет необычный дар протагониста — он может видеть прошлое и будущее людей благодаря прикосновениям к их рукам. Законники быстро понимают, что столько экстраординарные навыки могут помочь им в раскрываемости, особенно в связи с тем, что в местности орудует зверский маньяк по прозвищу Водяной, расправляющийся с жертвами в водоемах. В дальнейшем Аксенов использует свой экстрасенсорный дар в благих целях, помогая следствию и себе. Параллельно он узнает факты о своей прошлой жизни. Сериал сделан в формате процедурала — в каждом эпизоде расследуется новое дело.

В остальной актерский состав вошли Филипп Янковский, Александра Куликова, Алексей Ошурков, Даниил Воробьев, Геннадий Смирнов, Тимофей Ольков и Роман Еникеев. За режиссуру отвечает Андрей Либенсон («Агеев»»), сценарий написал Виталий Ценев («Личность не установлена»).

Фото: Okko
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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