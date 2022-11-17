Лили-Роуз Депп объяснила, почему не высказывается о скандалах своего отца Джонни Деппа

Лили-Роуз Депп украсила новый номер журнала Elle и дала изданию эксклюзивное интервью, в котором была затронута тема громкого скандала ее отца Джонни Деппа и его бывшей жены Эмбер Херд. В рамках беседы актриса объяснила, почему она никогда публично не высказывалась по поводу данной ситуации:

«Когда что-то настолько личное внезапно становится достоянием общественности, у меня автоматически появляется полное право оставить свои мысли при себе. Я не собираюсь отвечать за чужие поступки, и мне известно, что на протяжении большей части моей карьеры обо мне судили по мужчинам в моей жизни, будь то члены семьи или мои парни — да кто угодно. Но мне хочется, чтобы мнение обо мне выстраивали по моим делам».

Далее Лили-Роуз высказалась на тему предвзятого отношения к ней. Родители актрисы, Джонни Депп и Ванесса Паради, всемирно известные звезды, поэтом в сети многие считают, что всеми своими достижениями Лили-Роуз обязана своему происхождению. Сама 23-летняя актриса несколько иного мнения, поэтому старается не слишком обращать внимание на подобное:

«Интернет, как известно, очень заботят подобные вещи. У людей всегда будет предвзятое отношение к тебе или к твоим достижениям, но я могу определенно сказать одно — ничего не поможет получить роль, если ты для нее по-настоящему не подходишь».

В начале следующего года у Лили-Роуз Депп стартует сериал HBO «Кумир», где она сыграла главную роль. Кроме того, совсем скоро при ее участии начнутся съемки ремейка «Носферату» от режиссера Роберта Эггерса.