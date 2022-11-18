Брэдли Купер исполнит заглавную роль в фильме Стивена Спилберга «Буллитт»

Как сообщает Deadline, Брэдли Купер сыграет ведущую в новом фильме Стивена Спилберга «Буллитт», вдохновленного классическим боевиком 1968 года «Детектив Буллитт» со Стивом МакКуином.

Купер также выступит продюсером картины вместе со Спилбергом и Кристи Макоско Кригер, с которой актер в данный момент работает над байопиком «Бернстайн». Сценарий «Буллитта» разрабатывает Джош Сингер, один из авторов оскароносного фильма «В центре внимания». Сын МакКуина, Чад, и внучка Молли выступают исполнительными продюсерами.

Deadline подчеркивает, что «Буллитт» Спилберга станет не ремейком, а совершенно новым проектом, основанным на персонаже МакКуина. Оригинальная картина повествует о Фрэнке Буллитте — это суровый полицейский из Сан-Франциско, который охотится на криминального авторитета, убившего важного свидетеля. Эта роль считается одной из самых значимых в карьере легендарного МакКуина. Кроме того, в «Детективе Буллитте» была поставлена одна из известнейших сцен автомобильной погони в истории кино.

Deadline добавляет, что новая картина все еще находится в разработке. Хотя актерский контракт Купера был заключен только недавно, он и Спилберг обсудили персонажа и концепцию еще в период самоизоляции. Уже много лет они пытаются объединиться для совместного проекта, но их планы каждый раз срываются. Ранее легендарный режиссер был близок к тому, чтобы поработать с актером над «Снайпером» 2014 года, но в конце концов он покинул этот проект, а картину снял Клинт Иствуд. Спилберг также намеревался снять «Бернстайна», работая над этим байопиком в течение многих лет, но позже он посмотрел ленту Купера «Звезда родилась», которая поразила его, и режиссер решил уступить ему место постановщика.