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Киноафиша Новости Эд Хелмс сыграет с Дженнифер Гарнер в комедии Netflix об обмене телами

Эд Хелмс сыграет с Дженнифер Гарнер в комедии Netflix об обмене телами

30 ноября 2022 12:41
Эд Хелмс сыграет с Дженнифер Гарнер в комедии Netflix об обмене телами

В центре сюжета окажутся родители и их дети.

Звезда «Мальчишника в Вегасе» Эд Хелмс объединится с Дженнифер Гарнер («Сорвиголова»). По данным портала Variety, комик присоединился к актрисе в касте комедии Netflix «Семейный отпуск» (Family Leave), в которой расскажут очередную историю об обмене телами.

В центре сюжета окажутся родители Джесс (Гарнер) и Билл (Хелмс) Уокеры, прикладывающие максимальные усилия, чтобы поддерживать контакт со своими стремительно взрослеющими детьми. После судьбоносной встречи с загадочным астрологом на утро все члены семьи обмениваются телами, а происходит это на пороге важнейшего дня в жизни каждого из них. Чтобы разобраться с ситуацией и не пустить все под откос, персонажам придется еще сильнее сплотиться. Только так они смогут получить повышение по службе, подписать контракт со звукозаписывающей компанией, пройти собеседование в колледж и пробы в футбольную команду.

В основу картины легла книга Эми Краузе Розенталь «Мамочке пора в кроватку», а адаптировал оригинальный материал сценарист «Черного Адама» и «Впритык» Адам Штикель. Постановкой ленты займется режиссер МакДжи («Няня», «Значит, война», «Ангелы Чарли»), уже давно сотрудничающий с Netflix. Сейчас идет кастинг на остальные роли.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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