Netflix продлил хитовые сериалы Райана Мерфи «Монстр» и «Наблюдатель» на новые сезоны

Netflix объявил о продлении сериалов продюсеров Райана Мерфи и Иэна Бреннана «Монстр: История Джеффри Дамера» и «Наблюдатель» на новые сезоны. Оба шоу дебютировали на стриминговом сервисе в этом году — 21 сентября и 13 октября соответственно.

«Монстр» посвящен преступлениям реального печально известного серийного убийцы Джеффри Дамера, роль которого исполнил Эван Питерс («Люди Икс: Темный Феникс»). Сериал снискал огромный успех у зрителей, быстро став вторым по популярности англоязычным шоу Netflix, уступив лишь «Очень странным делам». «Монстр» был продлен сразу на два сезона. Каждая новая часть сериала будет повествовать о «новой чудовищной фигуре, чьи преступления повлияли на наше общество».

«Наблюдатель» также основан на реальных событиях. В центре истории — семья, недавно купившая дом своей мечты. После переезда ее члены начинают получать таинственные письма с угрозами от анонима, называющего себя Наблюдателем. Главные роли сыграли Наоми Уоттс («Невозможное»), Бобби Каннавале («Ирландец») и Дженнифер Кулидж («Белый лотос»). Вместе с Мерфи и Бреннаном над шоу работал Эрик Ньюман. «Наблюдатель» был продлен еще на один сезон.

Даты выхода продолжений обоих сериалов пока неизвестны.