Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Хищник из бездны" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Сериал «Пингвин» будет связующим звеном между «Бэтменом» и «Бэтменом 2»

Сериал «Пингвин» будет связующим звеном между «Бэтменом» и «Бэтменом 2»

11 ноября 2022 11:35
Сериал «Пингвин» будет связующим звеном между «Бэтменом» и «Бэтменом 2»

Также прояснилось точное количество эпизодов.

Съемки сериала с Колином Фарреллом «Пингвин», который станет спин-оффом «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, начнутся через несколько месяцев, поэтому новости о проекте теперь появляются все чаще. Так, в интервью Variety глава отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри сказала, что предстоящее шоу DC Studios станет связующим звеном между «Бэтменом» и его сиквелом, который выйдет в кинотеатры не раньше 2025 года:

«Действие «Пингвина» будет разворачиваться сразу после концовки «Бэтмена» и в промежутке перед событиями сиквела. Шоу выйдет между двумя фильмами — оно сыграет роль своеобразного переходного моста, но конкретную премьерную дату пока назвать не могу».

Кроме того, Обри отметила, что в «Пингвине» зрителей продолжат знакомить с Готэмом. Вместе с тем продюсер сообщила, что сериал будет состоять из восьми эпизодов.

«Цель этого проекта — осветить жизнь Оза. Тут легко провести параллель с улицами Готэма, ведь он пытается добиться желаемого всеми способами, как умеет лишь Пингвин, т.е. как мошенник и амбициозный стратег. Мы используем преимущества сериального формата. За восемь эпизодов будет рассказана развернутая история со множеством действующих лиц, интересных поворотов сюжета и новыми персонажами. Тут будет очень много Готэма. Все-таки Оз не летает как Бэтмен. В общем, зрителей ждет крайне специфический проект», — поделилась Обри.

Предполагается, что действие «Пингвина» стартует примерно спустя неделю после масштабного наводнения в Готэм-сити, произошедшего в финале «Бэтмена». Сериал будет представлять собой криминальную драму о восхождении гангстера Освальда Кобблпота (Фаррелл) в бандитском мире мрачного мегаполиса. На своем пути антагонист повстречает ряд важных лиц, включая Софию Фальконе (Кристин Милиоти) — дочь убитого мафиозного босса Кармайна Фальконе (Джон Туртурро).

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Тест: кто ты из сериала «Корона»? Тест: кто ты из сериала «Корона»? Читать далее 9 ноября 2022
«Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов «Кто, блин, это придумал»: американец обругал переводчиков фильмов Читать далее 9 ноября 2022
По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России По ту сторону закона. «Химера» и еще девять крутых криминальных сериалов России Читать далее 11 ноября 2022
Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Подняли шум на весь мир: 9 самых скандальных сериалов Netflix Читать далее 10 ноября 2022
Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Почему члены королевской семьи недолюбливают сериал «Корона» (и смотрели ли они его вообще)? Читать далее 9 ноября 2022
Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Карты, деньги, Рассел Кроу: Киноафиша приглашает на показ фильма «Покерфейс» Читать далее 10 ноября 2022
Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Не только «Корона»: 7 фильмов и сериалов о королевской семье Читать далее 8 ноября 2022
Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Школа, комплексы, любовь: 10 заслуживающих внимания молодёжных сериалов Читать далее 11 ноября 2022
Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Что смотреть на выходных: «Корона», криминальный сериал со Сталлоне и притча о мести Читать далее 11 ноября 2022
Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Злой рок: 7 хорроров, съемки которых оказались страшнее самих фильмов Читать далее 12 ноября 2022
Related video