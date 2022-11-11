Сериал «Пингвин» будет связующим звеном между «Бэтменом» и «Бэтменом 2»

Съемки сериала с Колином Фарреллом «Пингвин», который станет спин-оффом «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном, начнутся через несколько месяцев, поэтому новости о проекте теперь появляются все чаще. Так, в интервью Variety глава отдела оригинального контента HBO Max Сара Обри сказала, что предстоящее шоу DC Studios станет связующим звеном между «Бэтменом» и его сиквелом, который выйдет в кинотеатры не раньше 2025 года:

«Действие «Пингвина» будет разворачиваться сразу после концовки «Бэтмена» и в промежутке перед событиями сиквела. Шоу выйдет между двумя фильмами — оно сыграет роль своеобразного переходного моста, но конкретную премьерную дату пока назвать не могу».

Кроме того, Обри отметила, что в «Пингвине» зрителей продолжат знакомить с Готэмом. Вместе с тем продюсер сообщила, что сериал будет состоять из восьми эпизодов.

«Цель этого проекта — осветить жизнь Оза. Тут легко провести параллель с улицами Готэма, ведь он пытается добиться желаемого всеми способами, как умеет лишь Пингвин, т.е. как мошенник и амбициозный стратег. Мы используем преимущества сериального формата. За восемь эпизодов будет рассказана развернутая история со множеством действующих лиц, интересных поворотов сюжета и новыми персонажами. Тут будет очень много Готэма. Все-таки Оз не летает как Бэтмен. В общем, зрителей ждет крайне специфический проект», — поделилась Обри.

Предполагается, что действие «Пингвина» стартует примерно спустя неделю после масштабного наводнения в Готэм-сити, произошедшего в финале «Бэтмена». Сериал будет представлять собой криминальную драму о восхождении гангстера Освальда Кобблпота (Фаррелл) в бандитском мире мрачного мегаполиса. На своем пути антагонист повстречает ряд важных лиц, включая Софию Фальконе (Кристин Милиоти) — дочь убитого мафиозного босса Кармайна Фальконе (Джон Туртурро).