Антонио Бандерас считает, что главную роль в перезапуске «Зорро» мог бы сыграть Том Холланд

Антонио Бандерас, сыгравший народного мстителя Зорро в дилогии Мартина Кэмпбелла, так пока и не дождался третьего фильма про своего персонажа, но актер по-прежнему открыт к данной перспективе. Более того, в свежем интервью ComicBook исполнитель задорно заявил, что в гипотетическом продолжении он с радостью выполнял бы функцию опытного наставника, которую в оригинале воплотил Энтони Хопкинс:

«Да, разумеется — я определенно рассмотрел бы такую возможность. Почему бы и нет? Если бы меня вновь позвали на роль Зорро, я бы сыграл партию Энтони Хопкинса, а именно — передал бы эстафету».

У Бандераса даже есть идеальный кандидат. В качестве молодого преемника он видит своего коллегу Тома Холланда, с которым снимался в приключенческом боевике «Анчартед: На картах не значится»:

«Мы работал вместе над «Анчартед». Он очень энергичный и веселый парень. В нем есть необходимая искра. Так почему нет?».

Бандерас воплотил героя в «Маске Зорро» (1998) и «Легенде Зорро» (2005). Никаких реальных планов касательно третьей ленты пока нет, но в Голливуде сейчас разрабатывается целый ряд кино- и ТВ-проектов про знаменитого персонажа. Ближайшие проекты Бандераса — мультфильм «Кот в сапогах 2: Последнее желание» и блокбастер «Индиана Джонс 5».