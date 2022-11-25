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Киноафиша Новости Эдвард Нортон начинает игру и обещает победителю iPad в новом отрывке из сиквела «Достать ножи»

Эдвард Нортон начинает игру и обещает победителю iPad в новом отрывке из сиквела «Достать ножи»

25 ноября 2022 17:00
Эдвард Нортон начинает игру и обещает победителю iPad в новом отрывке из сиквела «Достать ножи»

Продолжение комедийного детектива выйдет на Netflix в конце декабря.

Netflix опубликовал новый небольшой отрывок из фильма Райана Джонсона «Достать ножи: Стеклянная луковица». Картина станет условным продолжением оригинального детектива 2019 года и расскажет о новом запутанном деле, за которое берется сыщик Бенуа Блан.

По сюжету, миллиардер Майлз Борн (Эдвард Нортон) приглашает детектива Блана (Дэниэл Крэйг) и еще нескольких своих друзей отдохнуть на небольшом греческом острове. Однако неожиданный отпуск оборачивается новым кровавом убийством.

В новом ролике Брон рассказывает своим гостям, среди которых, кроме Блана, можно увидеть персонажей Кейт Хадсон («Маршалл»), Дэйва Батисты («Стражи Галактики»), Кэтрин Хан («Ванда/Вижн»), Жанель Моне и других, об особой игре, которую он для них подготовил — им предстоит расследовать его собственное убийство. Миллиардер инструктирует собравшихся о правилах: они найдут его мертвым на месте преступления и должны будут определить с помощью подсказок, разбросанных по острову, кто совершил убийство и почему. Гости Майлза Брона выглядят смущенными, незаинтересованными и встревоженными. Блан же шутя спрашивает: «А что мы выиграем?» В коротком отрывке можно увидеть отличное сочетание тайны, интриги и юмора, за которое многие зрители и полюбили оригинальный «Достать ножи».

«Стеклянная луковица» выйдет на Netflix 23 декабря.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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