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Киноафиша Новости Полнометражный сиквел сериала «Беспринципные» обрел дату релиза

Полнометражный сиквел сериала «Беспринципные» обрел дату релиза

18 ноября 2022 16:17
Полнометражный сиквел сериала «Беспринципные» обрел дату релиза

Главные герои окажутся в деревне.

Многосерийная сатирическая комедия «Беспринципные» получит полнометражный сиквел и уже определена официальная дата премьеры. По сведениям «Бюллетень кинопрокатчика», картина выйдет в российские кинотеатры 2 марта 2023 года. Дистрибьютором выступит компания «Атмосфера Кино». Фильм получил название «Беспринципные в деревне», что намекает на место действия сиквела.

По сюжету, генерал Хадяков (Николай Фоменко) готовится к празднованию своего 60-летия. Юбилейную дату герой решает отметить не на Патриках, а в самом неожиданном месте — в деревне. Мужчина мечтает приблизиться к истинному русскому духу с традиционным застольем, умиротворяющей рыбалкой и классической баней. Разумеется, праздник идет немного не плану, из-за чего генерал и его многочисленные московские гости умудряются настроить против себя толпу местных жителей.

К своим ролям вернутся Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Кристина Бабушкина, Максим Виторган, Павел Ворожцов, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Надежда Михалкова, Дмитрий Муляр, Марина Доможирова, Карина Зверева и Юрий Колокольников. Постановкой комедии займется режиссер оригинального шоу Роман Прыгунов.

Что касается третьего сезона «Беспринципных», то новые эпизоды начнут выходить уже с 1 декабря. Премьера бедует двухсерийной, после чего серии будут выходить в еженедельном формате.

Фото: Кинопоиск
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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