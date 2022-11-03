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Сериал «Одни из нас» обрел официальную дату премьеры

3 ноября 2022 11:40
Сериал «Одни из нас» обрел официальную дату премьеры

Также появился первый постер.

Кабельный канал HBO огласил официальную дату премьеры многосерийной экранизации «Один из нас» (The Last of Us). Как и утверждалось в недавних слухах, премьера сериала состоится 15 января 2023 года. В качестве подтверждения телесеть опубликовала дебютный постер, на котором указана дата. Также выяснилось, что первый сезон будет состоять из девяти эпизодов.

Действие постапокалиптической экшен-драмы развернется в недалеком будущем в мире после страшной эпидемии — грибок подкосил большую часть человечества, превратив многих людей в смертоносных зомби. В центре истории окажутся контрабандист Джоэл (Педро Паскаль) и его юная спутница Элли (Белла Рэмси), которую ему нужно переправить через всю страну. Разумеется, их путешествие по руинам Америки будет насыщено многочисленными опасностями и драматизмом.

Сериал «Одни из нас» обрел официальную дату премьеры

Шоураннером проекта является Крэйг Мэйзин («Чернобыль»). В качестве соавтора сценария, сорежиссера и исполнительного продюсера вместе с ним выступает создатель оригинальной видеоигры Нил Дракманн. В команду постановщиков вместе с Дракманном вошли Ясмила Жбанич («Куда идешь, Аида?»), Али Аббаси («На границе миров»), Питер Хор («Академия Амбрелла»), Джереми Уэбб («Тень и кость») и Лиза Джонсон («Элвис и Никсон»). Российский кинематографист Кантемир Балагов («Дылда») больше не связан с проектом.

В исполнительском ансамбле вольной телеадаптации одноименной видеоигры также заняты Гэбриел Луна, Ник Офферман, Анна Торв, Сторм Рейд, Мелани Лински, Мерл Дэндридж, Джеффри Пирс, Мюррэй Бартлетт, Нико Паркер, Грэм Грин, Элейн Майлз, Ламар Джонсон и другие.

Фото: HBO
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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